EXCLUSIV | Talpan, somat să renunțe la marca CSA Steaua: “De mâine începe să curgă clepsidra”

Avocatul Pompiliu Bota a oferit o reacție în exclusivitate pentru realitateasportivă.net după ce acesta i-a notificat pe reprezentanții MApN să renunțe la utilizarea mărcii pe care CSA Steaua a câștigat-o în instanță în urmă cu mai bine de cinci ani.

După ce în urmă cu aproape două săptămâni, făcea public anunțul că a intrat în posesia dreptului de proprietate asupra mărcii clubului roș-albastru la nivel european, acum Pompiliu Bota așteaptă ca imediat decizia să fie pusă în aplicarea de către instituția statului român.

“EUIPO este un OSIM la nivelul Uniunii Europene, asta înseamnă că are prioritate în toate țările din blocul comunitar, inclusiv asupra României. Ei m-au atacat acolo, dar au pierdut, iar acum le-am cerut să nu mai folosească nicăieri în UE această marcă. Ieri le-am trimis prin executor decizia.

CITEȘTE ȘI –>> Mesajul special al PCH pentru Florin Răducioiu! Evenimentul deosebit din viața fostului atacant dinamovist

Nu vreau să obțin bani pe ea neapărat, eu am vrut să i-o dau lui Gigi Becali, dar nu am vorbit cu dânsul. A fost mințit de câțiva ziariști cu privire la situația asta și a zis că el rămâne cu FCSB-ul atunci. Cert e că Talpan și CSA Steaua nu au voie să o folosească atât timp cât eu am drept de proprietate exclusivă asupra mărcii” a explicat avocatul situația din acest moment.

Bota nu a uitat să lanseze un nou atac la adresa lui Talpan, după ce juristul MApN a făcut anumite comentarii acide la adresa sa.

“Dacă nu o să vrea nimeni marca îmi rămâne aminitire mie, Taplan e obraznic, vorbește urât despre mine. E foarte arogant, a cheltuit bani mulți pe siglă, o să fac cereri la minister să ne spună câți bani s-au cheltuit pentru satisfacerea ambitiilor lui față de Becali. Gigi s-a dus cu banii lui, uitați că acum de exemplu Dinamo se scufundă. O să anunț și ofițerii că e un război pierdut pentru statul român, pentru noi toți, ambițiile acestui jurist ne-au costat.

Omul ăsta nu e pregătit, a confundat engleza cu franceza. Probabil procesul de recunoaștere al dreptului meu de propritate va dura șase luni, maximum un an. De mâine începe însă să curgă clepsidra pentru că voi cere despăgubiri. Îmi încalcă dreptul de proprietate în UE, iar România este obligată să se supună regulilor europene” mai adaugă avocatul hunedoarean.