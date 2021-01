EXCLUSIV | Regula U21 din Liga 1 trebuie regândită! ,,Cât de puternic ai fi ca jucător, când te scoate în minutul 1, te demoralizează”

Regula cu doi jucători U21, impusă de FRF în Liga 1, le dă mari bătăi de cap celor mai multe echipe din campionat.

Având în vedere că acum este permis să se facă cinci schimbări într-un meci, foarte multe cluburi aleg să dribleze această regulă şi să înlocuiască unul dintre cei doi jucători încă din primele minute ale jocului.

Această procedură a devenit aproape penibilă în Liga 1, având în vedere că unii din jucătorii schimbaţi nici nu ajung să tingă mingea cât sunt pe teren şi practic au fost introduşi doar ca să îndeplinească regula impusă de Federaţie pentru câteva minute sau câteva zeci de secunde în cele mai grave cazuri.

Iosif Rotariu, fost mare internaţional, a comentat regula U21, cu doi jucători, impusă de FRF în Liga 1, în exclusivitate pentru Realitatea Sportiva. Fostul mijlocaş crede că era de ajuns un jucător U21, dar cu un al doilea este deja prea mult.

Acesta susţine că oricât de puternic poate fi un jucător, schimbarea rapidă din teren, aşa cum se procedează în Liga 1, îl demoralizează pe tânărul fotbalist.

,,E forţată. Am prins perioada în care la ligile inferioare, în Divizia C era obligatoriu un junior în teren şi am jucat, aveam 15 ani, dar nu doi. În Liga 1 este forţată. Un jucător cred că era de ajuns. Dacă m-aş referi la campionatele din occident sau cele mari din Europa, nu au această regulă, pentru că dacă e jucător valoros precum Halland sau cum e Mbappe, Sancho, îţi faci loc tu, intri în echipă şi joci.

Un jucător era de ajuns, pentru că indiferent cât de puternic ai fi ca jucător, şi tânăr la 18, 19 ani să intri să joci 1-2 minute, 15 minute şi să ştii că te schimbă, cât ţi-ai dori tu să te vadă părinţii la televizor, să zici că joci în echipă, când mergi acasă după ce te scoate în minutul 1 sau 2 te demoralizează. Eu am trecut prin perioade din astea şi ştiu ce înseamnă.”, a mai declarat Iosif Rotariu pentru realitateasportiva.net.

Regula U21 cu doi jucători a fost introdusă în Liga 1 la începutul sezonului 2019-2020, după ce iniţial era obligatoriu folosirea unui singur fotbalist pe parcursul unui meci întreg.

Cele mai multe echipe din Liga 1 au fost scandalizate de această decizie, dar pentru a nu pierde jocurile la masa verde, din cauza neutilizării a doi jucători, acestea apelează la soluţia cea mai la îndemână, de a schimba unul dintre cei doi jucători eligibili, pentru că regulamentul nu îi impune de această dată pe ambii fotbalişti să joace 90 de minute, ci doar pe unul.

LPF consideră că această regulă ar trebui să fie scosă de FRF din Liga 1 şi să rămână implementată doar în eşaloanele inferioare.

,,Regula a fost impusă de FRF, iar eu sunt unul dintre contestatarii acelei reguli. Nu i s-a dovedit eficiența și nici nu îi putem stabili eficiența decât după un interval destul de lung, iar în fotbalul profesionist trebuie să bagi în teren cel mai bun 11, nu cel mai bun 10 sau cel mai bun 9. De aceea se face acea schimbare, ca să se ocolească acea regulă.

Astfel de reguli s-ar potrivi mult mai bine la Liga 2, la Liga 3, iar la Liga 1 putem să vorbim de o anumită formă de premiere pentru cluburile care formează jucători tineri și îi folosesc în meciurile oficiale.

Această regulă ar trebui, mai devreme sau mai târziu, să dispară. Știu că se face un PR bun cu ea, dar ne interesează să avem echipe puternice în Liga 1. Dacă tu mergi în cupele europene cu o echipă, iar în România ești obligat să bagi unul sau doi jucători U21, lucrurile sunt altfel.“, a declarat Justin Ştefan, secretarul general al LPF, pentru pagina de Facebook a structurii sportive.

Cei mai mulţi sunt înlocuiţi pentru că nu aduc un plus echipei saa cel puţin asta consideră antrenorii echipelor care iau aceste decizii.

Rotariu a debutat la 15 ani într-o echipă de seniori, la Nera Bozovici, chiar dacă era în Liga a 3-a, iar asta l-a călit pentru a deveni ulterior un fotbalist model, cu meciuri pentru echipa naţională, cât şi la Steaua, Poli Timişoara Galatasaray sau Extensiv Craiova.

Iosif Rotariu a jucat înclusiv la vârsta de 50 de ani pentru echipa înfiinţată de suporteri şi care se află acum în Liga a 2-a, ASU Poli Timişoara.