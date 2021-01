Naționala de tineret a României va participa la două turnee mari în 2021. Este vorba de Campionatul European și Jocurile Olimpice.

Fostul mare international român, Miodrag Belodedici (56 de ani), a vorbit despre șansele elevilor lui Adrian Mutu de a obține rezultate notablie în 2021.

“Naționala Under 21 a arătat că știe să joace fotbal. Am văzut că avem tineri care joacă în prima ligă. E extraordinar pentru ei pentru că joacă titulari.

Eu nu cred că România va avea probleme să treacă de grupe. Olanda, sigur că tot timpul a avut juniori buni, dar eu cred că la Under 21 și la juniori stăm foarte bine. Pentru cei de 18 ani e foarte important să joace, chiar și în Liga a 2-a.

Nu știu dacă avem puterea să ajungem în semifinale, pentru că totuși nu am avut atât de multe calificări. Nu am ajuns în momentul în care să spunem că ne putem califica la toate turneele finale destinate Under 21 și putem avea performanțe mereu”, a declarat Miodrag Belodedici în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

Miodrag Belodedici are în palmares două trofee Cupa Campionilor, cu Steaua București (1986) și cu Steaua Roșie Belgrad (1991), Supercupa Europei (Steaua, 1987), Cupa Intercontinentală (Steaua Roșie, 1991).

Miodrag Belodedici a debutat în echipa națională în 1984 și a adunat 53 de selecții. A jucat pentru naționala României la Campionatul Mondial din 1994, precum și la Campionatul European din 1996.

Euro U21 este programat în perioada martie – iunie 2021, în două faze în Ungaria și Slovenia. 16 echipe vor fi împărțite în 4 grupe. Faza grupelor este programată în perioada 24 – 31 martie, iar sferturile de finală, semifinalele și finala vor avea loc în perioada 31 mai – 6 iunie.

Jocurile Olimpice vor avea loc la Tokyo, în perioada 23 iulie – 8 august 2021.