EXCLUSIV | Dorinţa unui fost stelist în bătălia FCSB – CSA Steaua: ,,Să joace amândouă în Liga 1”

Războiul dintre FCSB şi CSA Steaua este unul care pare să nu aibă un final prea curând, având în vedere că echipa Armatei are un luptător veritabil în curte, pe Florin Talpan.

Juristul CSA este principalul inamic al lui Gigi Becali în această bătălie dintre cele două entităţi fotbalistice.

Lupta dintre cele două părţi este una şi mai aprigă, mai ales că în Liga a 3-a se luptă la promovare CSA Steaua cu echipa lui Gigi Becali, FCSB II. Cele două formaţii ocupă primele poziţii în Seria a 4-a a celei de-a treia divizii din fotbalul românesc.

Însă nu toată lumea îşi doreşte război în fotbal, ci doar să se bucure de sportul rege indiferent de echipa care practică această activitate.

Iosif Rotariu, fost jucător la Steaua, a vorbit despre cele două echipe din Bucureşti, în exclusivitate pentru Realitatea Sportiva. Acesta este un susţinător al fotbalul şi spune că un meci între cele două echipe pe noul stadion din Ghencea ar fi asemănător cu un derby din Bănie, FCU Craiova – CSU Craiova.

Fostul internaţional îşi doreşte ca ambele echipe să joace în acelaşi timp în Liga 1, iar noul stadion crede că s-ar umple, considerându-l un templu al fotbalului românesc.

,,Cam cum ar fi FCU Craiova cu CSU Craiova. Vreau să văd, să joace în Liga 1 amândouă. Îmi doresc să promoveze, ca orice stelist, în Liga 1 şi să joace pe stadionul din Ghencea. Oricare din cele două sau Dinamo dacă ar veni în Ghencea, pentru că a fost considerat un templu al fotbalului românesc.

La naţională jucam acolo, am câştigat campionate, s-a ajuns în Cupa Campionilor, s-a ajuns în semifinale, finală şi Naţionala, cât am fost jucător, am jucat numai în Ghencea. Eu cred că la fiecare meci stadionul ar fi plin.”, a declarat Iosif Rotariu pentru realitateasportiva.net.

În acest moment, în Liga a 3-a, CSA Steaua este lider cu 26 de puncte, urmată de rivala FCSB II cu 24 de puncte. Ambele echipe au adunat aceste puncte după 10 meciuri disputate în Seria a 4-a.

Fostul mijlocaş, Rotariu, a jucat la Steaua în perioadele 1985-1990 şi 1998, unde a strâns peste 110 meciuri în tricoul echipei şi a reuşit peste 30 de goluri.

După prima experienţă în tricoul roş-albastru, Iosif Rotariu s-a transferat în Turcia la Galatasaray.