EXCLUSIV | Declarație de dragoste în direct la TV pentru Petrolul: ”Sunt extrem de atașat de clubul acesta!”

Edi Iordănescu a fost dorit în această vară la Petrolul Ploiești, după despărțirea „lupilor galbeni” de Costel Enache, cel care a ratat la mustață promovarea în Liga 1.

După scurte discuții cu oficiali clubului, dar și cu reprezentanții galeriei, Edi Iordănescu a hotărât să refuze oferta „lupilor”, iar în momentul de față este liber de contract.

Iordănescu jr. a explicat pentru Realitatea Sportivă care au fost motivele care l-au determinat să nu preia banca „lupilor”.

„Vorbeam cu domnii de la Petrolul, pentru care am și o simpatie. Știi foarte bine că am obținut și o promovare în tricoul Petrolului. Sunt extrem de atașat de ei, de clubul acela.

Le explicam: ok, echipa joacă pe un stadion frumos o dată la două săptămâni, dar bucătăria este în altă parte. Zi de zi tu te pregătești în altă parte.

Trebuie să ai infrastructura bună, condițiile, vitaminizarea, alimentația, susținerea necesară, aparatura cu care să poți să lucrezi. Pentru că atunci când vii să joci o dată la două săptămâni pe acest stadion nou și frumos și plin în tribune de suporteri, lumea te caracterizează și evaluează și analizează strict după ce văd în cele 90 de minute.

Pentru mine este extrem de important ce se întâmplă în restul timpului. Atunci când eu sunt în bucătărie și trebuie să lucrez zi de zi.

De ce a respins oferta Petrolului

În primul rând am întâlnit o manieră extrem de profesionistă de abordare, de la niște oameni care am simțit că văd altfel lucrurile, că au o mentalitate extrem de corectă, competitivă, deschisă, cu lucruri asumate.

Am întrebat de ce cred că nu au reușit să promoveze în ciuda faptului că s-au investit foarte mulți bani pentru nivelul Ligii a 2-a, condiții foarte bune. Am înțeles poziția celor care se ocupă și susțin acel proiect. Este important să poți să-ți faci o analiză și să știi unde ai greșit. Am înțeles așteptările și doleanțele pe care le au, am înțeles că pot să pună la dispoziție un proiect sustenabil, cu condiții foarte bune.

Din păcate au fost și lucruri care m-au făcut să mă gândesc, atunci când am cântărit, că poate nu e momentul acum. Dacă mă întrebi dacă m-am gândit și la faptul că e în Liga 2, da, aș fi ipocrit să spun că nu am luat și asta în calcul. Dar au fost și alte lucruri care m-au făcut să consider că nu este acum momentul.

Mi-aș dori ca în viitor să vină un astfel de moment. Nu sunt genul care se duce numai la bine. Și am dovedit acest lucru. M-am dus la Astra în cel mai dificil moment cu putință, cu cel mai mic buget al Astrei în prima ligă. La Pandurii m-am dus când erau pe loc retrogradabil și cădeau șase echipe în liga secundă și era prima mea experiență la prima ligă. La Mediaș la fel, m-am dus în insolvență…

Pretențios și capricios?!

Pe cât de pretențios și de capricios mă văd unii, pe atât de surprinzător am fost, probabil, când am ales niște proiecte extrem de dificile.

Să știi că am vorbit cu fanii Petrolului. M-a bucurat și onorat suținerea lor. Cuvintele lor m-au flatat. Probabil că mă vedeau mai mult decât ar fi trebuit să mă vadă. Ca un salvator, ceea ce nu e cazul. Pentru că nu sunt magician și sunt încă la început de carieră deci nu exista nicio certitudine că dacă mă duceam se promova direct. Dar este adevărat că m-am dus și am pus niște condiții, am spus că eu consider că Petrolul este un club special și trebuie luate niște decizii. Le-am mulțumit suporterilor și le-am spus că poate cu altă ocazie”, a spus Edi Iordănescu în cadrul emisiunii „Realitatea Sportivă” de la Realitatea Plus.

După refuzul lui Edi Iordănescu, oficialii Petrolului s-au mișcat foarte rapid și l-au adus la cârma echipei pe experimentatul Viorel Moldovan, care a reușit în mandatul petrecut pe banca Chindiei Târgoviște să o promoveze în prima ligă. „Moldo” va avea același obiectiv și la Ploiești: promovarea în Liga 1 la finele acestui sezon.