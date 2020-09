EXCLUSIV | Încă un stelist îi întoarce spatele lui Becali: „Voi merge la meciurile Stelei!”

După ce l-a pierdut pe Helmut Duckadam, fost președinte de imagine al FCSB timp de zece ani, Gigi Becali este pe cale să mai piardă o figură importantă pentru suflarea roș-albastră.

Fostul stelist Edi Iordănescu, care a refuzat în trecut oferta lui Becali de a prelua FCSB, anunță acum că va merge la meciurile pe care Steaua le va disputa în Liga 3.

„Cu siguranță voi merge la meciurile Stelei. Am fost în Liga 4, Liga 3, Liga 2 acum. Chiar dacă aș primi o ofertă de la CSA Steaua asta nu înseamnă că eu o să certific că asta e echipa adevărată.

La fel pot spune și despre FCSB. Doar timpul va decide în ce sens o va lua această problemă complicată și dacă se va ajunge la un numitor comun.

E un momement dificil. Știu că mulți mă vor condamna pentru asta. Chiar pe stradă am fost oprit de fani ai Stelei și mi-au zis că mă apreciază pentru tot ce am realizat în fotbalul românesc. Însă mi s-a reproșat cum că eu aș renega că echipa din Liga 4 nu e adevărata Steaua. Însă nu este adevărat!”, a spus Edi Iordănescu în cadrul emisiunii „Realitatea Sportivă” de la Realitatea Plus.

CSA Steaua a trecut astăzi cu scorul de 2-1 de FCSB II, într-un meci din Liga 3, primul duel dintre cele două rivale la nivel de seniori.