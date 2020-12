Edi Iordănescu, replică pentru Alex Chipciu, după schimbarea din meciul cu Craiova: ,,Nu voi tolera niciodată aşa ceva”

Edi Iordănescu, antrenorul lui CFR Cluj, a explicat de ce l-a schimbat pe Alex Chipciu în minutul 75 al derby-ului cu Universitatea Craiova.

Tehnicianul clujenilor spune că a ales să-l schimbe pe Chipciu doar din raţiuni tactice. Acesra transmite faptul că îl apreciază pe fotbalist, deşi nu îşi permite să aibă jucători favoriţi.

Mijlocaşul CFR-ului s-a arătat nemulţumit când a fost schimbat în minutul 75 al meciului cu oltenii, deşi a fost introdus pe teren în minutul 10, în locul tânărului Mihai Gâdea.

Edi Iordănescu spune că nu va tolera niciodată ca un jucător al unei echipe pe care o antrenează să se pună în faţa grupului.

„Nu aş vrea să fac aprecieri sau analize individuale în mod public. Ce am avut de spus am spus după meci, analizele le facem în vestiar. Legat de schimbarea lui Alex Chipciu nu cred că este un subiect pe care să-l dezbatem. Oricum, mi-am spus poziţia după joc, iar dacă am accept să vorbesc din nou o fac pentru a elimina orice idee că schimbarea a avut alt scop decât cel tactic.

Alex este unul dintre jucătorii cei mai valoroşi şi cei mai inteligenţi cu care am lucrat. Îl apreciez extrem de mult şi are toată încrederea mea. Da, este adevărat că pentru mine toţi jucătorii sunt speciali şi nu-mi permit să am favoriţi, nu mi-am permis niciodată asta. Există concurenţă, toţi sunt profesionişti şi trebuie să accepte concurenţa, să se pregătească la capacitate maximă.

Nu voi tolera niciodată un jucător care se pune înaintea grupului, aste se ştie. Nu e vorba de Alex, aici, o spun la modul general. Ca să revin la Alex, luaţi jocurile de când am venit. 90 de minute la Iaşi, la Berna suspendat, 75-80 de minute cu FCSB, la Dinamo am apelat la sistemul de rotaţie, dar a intrat şi acolo, acum a jucat 65 de minute. A intrat repede, eu consider că a fost titular.

Am decis să schimb toată banda dreaptă pentru că banda stângă a Craiovei a fost foarte activă, ştiam asta pentru că au jucători foarte ofensivi, pe Bancu şi pe Ofosu. Am vrut să aduc prospeţime în toată banda dreaptă şi i-a băfat pe Susic şi Pereira. Nu văd de ce s-ar interpreta într-un fel anume decizia.”, a declarat Edi Iordănescu pentru Digisport.

Ajuns în ianuarie 2020 la club, Alex Chipciu a bifat 25 de partide pentru CFR Cluj până în acest moment.