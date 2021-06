Edi Iordănescu, amănunte despre perioada petrecută la CFR: “Nu e uşor de lucrat cu patronul de acolo!”

Tehnicianul în vârstă de 42 de ani, Edi Iordănescu, a decis să părăsească CFR Cluj, la doar puțin timp după câștigarea campionatului!

Edward Iordănescu a reușit să își treacă în palmares primul titlu de campion al României, după un sezon foarte disputat în Liga 1. Venit în luna decembrie a anului trecut în locul lui Dan Petrescu, Iordănescu a izbutit să recupereze din distanța față de primele poziții și într-un final să se bucure după un sezon încheiat cu două trofee în Gruia.

Întrebat despre perioada petrecută pe banca campioanei României, Iordănescu a dezvăluit că nu a fost deloc ușor să lucreze cu patronul Neluțu Varga. Totodată, antrenorul a mai mărturisit că a avut o relație foarte bună cu președintele clubului, Marian Copilu, omul care joacă un rol foarte important în cadrul clubului.

“Nu e uşor de lucrat cu patronul de la CFR, e un om care bagă foarte mulţi bani în fotbal, dar totul pleacă de la comunicare, de la un plan pe care trebuie să ai. Un rol important în relaţia mea cu patronul a fost preşedintele Marian Copilu, care a fost alături de noi tot timpul, a fost un factor de echilibru”, a declarat Iordănescu, potrivit PRO X.

Ulterior, tehnicianul în vârstă de 40 de ani a vorbit și despre posibilitatea de a ajunge la FCSB, dar și despre ofertele pe care le-a primit în ultima perioadă.

„Nu s-a pus problema să merg la FCSB, au fost doar în trecut discuţii. FCSB are antrenor. Au fost discuţii în străinătate în ultimul timp. O parte din discuţii ele le-am stopat pentru că eram convins că voi continua la Cluj. M-am bucurat şi de suportul fanilor de la ultimul meci, mi-au dat curaj. Am respins anumite oportunităţi, una a fost foarte bună din Europa. Acum nu mai contează. Sunt discuţii.. dar vom vedea”, a mai spus acesta, pentru Look Sport.