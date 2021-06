Motivul pentru care Edi Iordănescu s-a despărțit de CFR Cluj: “Nu am găsit calea comună”

Edi Iordănescu, fostul antrenor al campioanei României a dezvăluit motivul pentu care a ales să nu mai continue la formația din Gruia.

Tehnicianul în vârstă de 42 de ani, Edi Iordănescu a cucerit primul său titlu de campion al României și al șaptelea din istoria lui CFR Cluj. Acesta spune că a venit într-un moment greu la echipa ardeleană și crede că echipa din Gruia are nevoie de o recontrucție, care trebuie făcută într-un tim mai îndelungat. Iordănescu susține că nu a găsit o cale comună în privința viitorului echipei ardelene cu oficialii celor de la CFR Cluj.

”Am venit la CFR într-o perioadă foarte grea, complicată, mai mult de atât, echipa era catalogată drept una consumată, cu jucători care au performat, dar care au avut o limită de vârstă ridicată. Când am semnat cu CFR, am primit un contract pe un an şi jumătate, dar am refuzat.

Am vrut unul pe jumătate de an. Am vrut să facem o analiză în vară, să vedem ce putem schimba. Chiar dacă ne-am dorit să continuăm împreună, din păcate cred că nu am găsit calea comună. Din păcate pentru CFR vine şi un moment de reconstrucţie, iar aşteptările sunt mari. Nu am găsit calea comună să continuăm.

Eu zic că va fi o provocare reconstrucţia. Era o cale prin care făceam etapizat schimbarea jucătorilor, dar când schimbi o echipă din temelii e mai greu. CFR nu-şi permite acest lux, aşa că trebuie să o facă treptat.

Eu când am venit în decembrie ştiam ce jucători am. Erau jucători cu care lucrasem la alte echipe sau chiar în primul mandat la CFR Cluj. Acum, e foarte greu să preconizezi unde va ajunge echipa.

E nevoie de un buget clar pentru aducerea jucătorilor. E greu ca echipele din România să plătească sume de transfer. Dacă se vor aduce jucători buni, totul se poate face pe repede înainte şi atunci se poate face o omogenitate rapidă” a declarat Edi Iordănescu pentru Look Sport