Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, îi cere președintelui României, Klaus Iohannis, să intervină în procesul pe care îl are cu Gigi Becali. Joi, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis rejudecarea procesului, după ce a admis recursul intentat de către Becali.

Florin Talpan a transmis mai multe documente către realitateasportiva.net, inclusiv scrisoarea adresată lui Klaus Iohannis și toate materialele prezentate în instanță.

În martie 2018, Curtea de Apel București a decis că Gigi Becali trebuie să plătească 30.000 de euro, reprezentând despăgubiri către Florin Talpan. Becali a intentat recurs, iar hotărârea de ieri a ÎCCJ este definitivă.

„Admite recursul declarat de pârâtul Becali George împotriva deciziei civile nr. 271 A din 19 martie 2018 a Curţii de Apel Bucureşti. Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel”, se arată în hotărâre.

Florin Talpan consideră că decizia ÎCCJ este un atac dur la statul de drept și un abuz al justiției.

„Decizia pronunțată în data de 16 ianuarie 2020 în dosarul nr. 13134/3/2016 de Instanța Supremă este un atac dur la statul de drept, la pregătirea juridică a practicienilor în drept, chiar a studenților la drept din anul II care învață Codul de Procedură Civilă, la adresa judecătorilor Curții de Apel București care au pronunțat o hotărâre temeinică și legală, la munca acestora și nu în ultimul rând un atac la viața mea privată, a imaginii mele, a securității mele și a familiei mele.

Supun atenției această adresa în primul rând domnului președinte Klaus Iohannis pe care îl respect și îl susțin în demersuri pentru ca România să devină un stat de drept, nu al pilelor, relațiilor și al bunăvoinței și apoi opiniei publice care trebuie informată despre abuzurile din justiție! Niciodată nu am comentat vreo hotărâre nefavorabilă pronunțată de instanță deoarece am considerat că legea era interpretabilă și jurisprudența era împărțită. Nu am comentat niciodată activitatea unui judecător, personal având un respect deosebit pentru magistrați. Din păcate, pentru unii, foarte puțini de altfel, respectarea legii nu este imperativă. Despre aceasta este vorba azi.

Pentru că România de astăzi nu este tocmai «cea normală » și nu este România domnului Iohannis, ci este o țară în care nu se respectă legea de către unii judecători și oamenii sunt brutalizați, sunt înjosiți, de chiar reprezentanți ai statului care ar trebui să facă dreptate!

România lui Becali nu este România normală, domnule Președinte Iohannis! Vă solicit respectuos sprijinul și vă solicit să luptați împotriva corupției și a nerespectării legilor tocmai de către cei care sunt plătiți din bani publici pentru a o respecta!

Tocmai pentru că vă respect foarte mult, domnule Președinte, vă solicit respectuos să depuneți toate eforturile să aduceți țara la normalitate, deoarece cea în care trăim azi, este o ROMÂNIA STRÂMBĂ cu care îmi este rușine!„, se arată în scrisoarea adresată de către Florin Talpan președintelui României, Klaus Iohannis.

Juristul Florin Talpan a devenit un adevărat simbol pentru fanii CSA Steaua, după ce a pledat în instanță pentru marca și palmaresul ‘roș-albaștrilor’, în duelul cu Gigi Becali și FCSB.

CSA Steaua București a câștigat procesul pentru palmares cu FCSB și a recuperat marca Steaua de la Gigi Becali. Palmaresul din perioada 1947 – 2003 aparține CSA. Decizia nu este definitivă și a fost atacată la Curtea de Apel.

Vă prezentăm în integralitate scrisoarea adresată de către Florin Talpan președintelui Klaus Iohannis.