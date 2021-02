Dinamo, motivul problemelor de sănătate ale lui Cornel Dinu! Când va fi operat „simbolul” din Ștefan cel Mare

Cornel Dinu va fi operat în cursul zilei de sâmbătă, asta după ce intervenția ar fi trebuit să aibă loc cu o zi în urmă!

Fostul mare jucător și antrenor de la Dinamo suferă de hernie inghinală cu perforație a intestinului. Afecțiunea pe care o resimte simbolul „roș-albilor” îi provoacă mari dureri și i-a cauzat o umflătură cu diametru de 2,5 cm. Pentru a putea face față inflamației, Cornel Dinu folosește anticoagulante, ceea ce a provocat amânarea operației.

„Voiau să mă opereze încă de ieri, dar am probleme de coagulare, iau anticoagulante și trebuie să fac niște injecții ca să nu fie necazuri la operație.

Operație de rutină, l-am întrebat pe profesorul Miron cât durează și mi-a răspuns «Cât o repriză, Mister, la câte reprize ai jucat tu nici n-o simți»… Ce să fac, asta e… Am fost eu operat pe inimă, am avut sternul tăiat și cusut cu sârmă, trei luni m-a durut în fiecare secundă și am supraviețuit”, a povestit Cornel Dinu, conform Fanatik.

Intervenția lui Cornel Dinu, care a mai fost operat în 2011 pe cord, va avea loc la Spitalul Universitar de Urgență Elias din București. Problemele de sănătate pe care le resimte cel poreclit ”Procurorul” sunt cauzate și de situația tensionată prin care trece Dinamo, mai ales după eșecul usturător suferit acasă în fața celor de la Viitorul, 0-5.

”N-am crezut că Dinamo poate să ajungă în halul ăsta… Este lipsă totală de valoare, este efectul felului în care a fost condus Dinamo de foarte mulți ani. Și acum se plătește nota de plată. Există și neșansă, eu mai stau să mă gândesc și la «amănuntele» izoterice. Blestemul continuă, e încă în curtea lui Dinamo.

O dată pentru totdeauna sper ca suporterii să înțeleagă că tot ceea ce fac este absolut minunat, poate să ducă la salvarea echipei, dar de aici și până la a conduce echipa e 0-5 cu Viitorul. O conducere colectivă nu înseamnă decât dezastru CAP!”, a încheiat Cornel Dinu pentru aceeași sursă.