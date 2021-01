Joe Biden a fost ales președintele Statelor Unite ale Americii și începând de astăzi s-a mutat la Casa Albă, locul din care va conduce țara în următorii ani!

Actualul președinte al SUA, Joe Biden, a câștigat alegerile în fața lui Donald Trump, iar reușita sa a scandalizat o bună parte din populația americană. Autoritățile din toate cele 50 de state americane, plus Districtul Columbia, sunt în alertă din cauza temerilor privind posibile proteste violente, dinainte de oficializarea mandatului lui Joe Biden.

Fostul mare tenismen român, Ilie Năstase, a ținut să îi transmită un mesaj noului conducător al Americii și a mărturisit că principala sa dorință este ca Joe Biden să elimine viza de acces pentru românii care vor să treacă oceanul. Ulterior, fostul mare sportiv a rememorat momentul în care l-a cunoscut personal pe actualul președinte al Americii.

“Noi avem o relație foarte bună cu SUA și așa va rămâne și de acum încolo. O relație care se va dezvolta tot mai mult. Marea mea dorință ar fi ca domnul Joe Biden, în calitate de președinte al SUA, să înțeleagă ca a venit momentul că și pentru România să se aplice această politică de eliminare a vizelor de acces în SUA. Așa ar fi corect să se întâmple pentru că nu știu cu ce suntem noi mai prejos decât polonezii, cehii sau ungurii, țări ai căror cetățeni pot călători liber în America.

Dacă aș fi numit mâine ambasador în SUA aș face tot posibilul, în acea calitate, de a scoate vizele de pe pașapoartele românilor. Mi-aș dori foarte mult să-l întâlnesc pe domnul Biden, de această dată, la Casa Albă, el fiind președinte al SUA!”, a spus Ilie Năstase, potrivit Pro Sport.

Ilie Năstase a avut ocazia să îl cunoască personal pe Joe Biden în anul 2013, atunci când fostul premier al României, Victor Ponta, a facilitat întâlnirea dintre cei doi.

“Îi doresc domnului Biden mult succes în noua funcție și sper că va face foarte multe lucruri bune pentru America, dar și pentru întreaga lume. Legat de întâlnirea pe care am avut-o la Palatul Victoria cu dânsul, pot să vă spun că am fost onorat de faptul că domnia sa a dorit să mă cunoască.

M-au sunat cei de la cabinetul domnului Ponta și mi-au spus că domnul Biden este la Guvern, se pregătește să plece spre aeroport, dar ar vrea să stea de vorbă cu mine. M-am urcat în mașină, era una de la domnul Țiriac și eram îmbrăcat în uniformă militară.

Am mers însoțit de nepotul meu, iar la intrarea în Guvern inițial nu mi s-a permis accesul pentru că protocolul era unul foarte strict. Dar, în cele din urmă, am reușit să intru și trebuie să spun că am luat la mine și o rachetă pe care ulterior i-am făcut-o cadou. Drept mulțumire mi-a transmis o scrisoare emoționantă.

În clipa în care m-a văzut a rămas surprins că eram îmbrăcat în uniformă militară și l-a întrebat pe Victor Ponta: Domnule premier, dacă-mi las plete ca Ilie Năstase mă faceți și pe mine general al Armatei Române?

Întâlnirea a fost una foarte degajată și atunci mi-am dat seama că este un om fără aere, un om care știe să glumească și, mai ales, acceptă glumele. Un tip cu mult umor”, a mai spus fostul mare sportiv.