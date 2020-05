Darren Cahill este, fără îndoială, antrenorul care a contribuit cel mai mult la progresul Simonei Halep. Australianul a lucrat cu nume mari precum Lleyton Hewitt și Andre Agassi. Cahill a dezvăluit că a fost impresionat de hotărârea și devotamentul româncei față de tenis, deși cei doi au personalități diferite.

Sub îndrumarea lui Cahill, Halep a câștigat primul trofeu de Mare Șlem din carieră (Roland Garros 2018), a devenit lider mondial WTA și a etalat cel mai bun joc al ei.

Simona Halep și Darren Cahill colaborează din 2016, cu o pauză în 2019. În 2017 și 2018, jucătoarea din România a încheiat sezonul pe primul loc în lume.

“Eu i-am fost Simonei de folos, dar şi ea mie. Am avut ocazia să văd un alt mod de viaţă, altă personalitate. Simona este foarte puternică şi incredibil de determinată să ajungă pe cele mai înalte culmi ale acestui sport. A făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a realiza asta. A trebuit să tragă din greu pentru a reuşi, de aceea şi-a dezvoltat o personalitate foarte puternică.

Merită din plin tot ce a realizat până acum în carieră. Din fericire, are doar 28 de ani, mai are destul de jucat, are vreo 3-4 ani în faţă pentru a mai realiza şi alte lucruri măreţe. Este mai matură, este capabilă să facă faţă provocărilor şi presiunii. Se exprimă mult mai bine acum pe teren. Atunci când e atentă la ce i se spune şi acceptă sfaturile, ajunge să le pună foarte bine în aplicare.

Simona nu este de acord mereu cu ce spun, însă mereu căutăm să facem ce este mai bine pentru ea. Cu cât jucătorii vorbesc mai mult, cu cât pun mai multe întrebări, nu există întrebare proastă, singura întrebare proastă este aceea pe care nu o adresezi, cu atât este mai uşor pentru antrenori. O încurajez mereu pe Simona să exprime ce simte“, a spus Darren Cahill pentru DigiSport.

