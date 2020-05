VIDEO | Simona Halep a rememorat meciul perfect din finala de la Wimbledon. “N-am fost niciodată atât de concentrată”

13 iulie 2019. Ziua finalei de la Wimbledon. Simona Halep reușea o victorie incredibil de rapidă în fața americancei Serena Williams, scor 6-2, 6-2. Serena era favorită să câștige cel de-al 24-lea turneu de Mare Șlem din carieră la simplu și al optulea trofeu pe iarba londoneză.

Finala de la Wimbledon 2019 s-a încheiat după numai 56 de minute. Simona Halep a comis doar 3 erori neforțate, un record pentru ultimul act al unui turneu de Mare Șlem.

Pe toată durata turneului, Simona Halep a cedat un singur set (împotriva Mihaelei Buzărnescu). Halep a devenit prima jucătoare din România care câștigă turneul de la Wimbledon.

Ediția din acest an a turneului de la Wimbledon a fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus. Este pentru prima dată după Cel De-al Doilea Război Mondial când turneul nu se joacă.

“Nu m-am gândit că pot să câștig. Sunt sinceră! Nu m-am gândit că pot să câștig pe iarbă împotriva unor jucătoare atât de bune pe această suprafață. Aveam în minte meciul pe care l-am jucat la Singapore cu Serena Williams, când am câștigat foarte rapid.

Am încercat să nu mă gândesc la faptul că este o finală, că joc împotriva celei mai mari campioane de la Wimbledon. M-am gândit că lumea a venit să mă vadă și am profitat de această oportunitate. Cred că am fost atât de concentrată cum n-am fost niciodată în viața mea!

Am zis că dacă voi juca rapid și nu-i voi da timp să se așeze și să lovească mingea puternic… voi avea o șansă importantă. Și am jucat foarte bine în acel meci, am fost concentrată la maximum pe planul de joc.

Am așteptat-o vreo 8 minute pe Serena, înainte să ieșim pe teren. Spuneam <Haide, să ieșim mai repede>. Am fost foarte motivată înaintea acelui meci. Nu am simțit presiune, nu am fost intimidată de ea. Am jucat de multe ori împotriva ei și înainte mă simțeam intimidată de modul ei de joc, de reacțiile de pe teren, când striga“, a spus Simona Halep pentru Eurosport.

