Dennis Man are Italia la picioare: “Un marcator prolific! Parma a pus mâna pe un talent absolut!”

Dennis Man (22 de ani) este cel mai în formă jucător din Liga 1. Mijlocașul FCSB-ului este golgheterul la zi al campionatului, cu 14 reuşite şi 4 pase decisive în 17 meciuri.

După cum s-a anunțat în ultimele ore, ”perla” FCSB-ului va pleca la Parma pentru 12 milioane de euro, la care se vor mai adăuga bonusuri în valoare de 3 milioane de euro, în cazul în care actualul fotbalist al celor de la FCSB va îndeplini următoarele obiective:

Gigi Becali a declarat că Dennis Man va juca duminică pentru Parma.

”Da, domnul Man are meci duminică pentru Parma”, a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.

Parma se deplaseaza duminincă pe stadionul “Diego Maradona” pentru întâlnirea cu Napoli.

Transferul lui Dennis Man la Parma a fost comentat de presa din peninsulă.

”Parma finalizează negocierile cu Dennis Man, extrema născută în 1998 de la FCSB (fosta Steaua București). Negocierile au fost purtate personal de președintele Krause. E lovitura care îi permite Parmei să aibă un talent cu calitate absolută și să încerce să se apropie cât mai mult de obiectivul salvării de la retrogradare”, a scris Gazzetta dello Sport.

”Internaționalul de 22 de ani e așteptat în Italia în câteva zile, ca să facă examenul medical și să semneze contractul. E un marcator prolific, cu 17 goluri și șapte pase decisive în acest sezon, în 20 de meciuri” au scris cei de la Football Italia.

Parma have reportedly struck a deal worth €12m plus bonuses for Steaua Bucharest attacking winger Dennis Man https://t.co/SpJPj4B7fN #Parma #SerieA #Romania #FCSB pic.twitter.com/onsJ65KslA

— footballitalia (@footballitalia) January 27, 2021