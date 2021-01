Radu Drăgușin continuă la Juventus! Contract pe patru ani cu “Bătrâna Doamnă”

Radu Drăgușin (18 ani), internaționalul român de tineret a ajuns la o nouă întelegere cu Juventus.

Potrivit presei din Italia, fundașul român va continua la “Bătrâna Doamnă”. Noul angajament ar urma să fie valabil până în 2025 și au rămas de negociat detalile financiare, potrivit celor de la Gazzetta Dello Sport.

Info @carlolaudisa : Radu Drăgușin is close to extend his Juventus contract until 2025. Talks between both sides are progressing quickly and positively. Some economic details must still be defined, but the signatures now appear to be a formality. @Gazzetta_it #JFC

— Max Statman (@eMaxStatman) January 27, 2021