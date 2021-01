După cum s-a anunțat în ultimele ore, ”perla” FCSB-ului va pleca la Parma pentru 12 milioane de euro, la care se vor mai adăuga bonusuri în valoare de 3 milioane de euro, în cazul în care actualul fotbalist al celor de la FCSB va îndeplini următoarele obiective:

Jurnalistul Nicolo Schira a anunțat transferul pe contul său de Twitter.

Done deal! Dennis #Man to #Parma from #SteauaBucarest for €12M + 3M as an add-ons. Contract until 2025. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 27, 2021