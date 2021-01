Davenport a analizat-o pe Halep, după ce românca a depășit-o într-un top istoric: “Cred că regretă acest lucru!”

Fostul lider mondial, Simona Halep (29 de ani), a devansat-o pe fosta jucătoare de tenis, Lindsay Davenport (44 de ani), în clasamentul săptămânilor petrecute în top 10 WTA!

Actualul loc 2 în clasamentul WTA, Simona Halep, continuă să bată record după record la nivelul tenisului mondial feminin, astfel că la finalul anului trecut a reușit să o depășească pe faimoasa fostă tenismenă, americanca Lindsay Davenport, în topul jucătoarelor care au petrecut cele mai multe săptămâni în top 10 WTA.

Cu toate acestea, Davenport a vorbit despre jucătoarea din România și a mărturisit că nu a rămas impresionată de prestațiile Simonei la turneele din anul 2020. Fosta sportivă consideră că principalul obiectiv al lui Halep în acest an va fi câștigarea unui trofeu major de Grand Slam.

“Cred că are nevoie să câștige un Grand Slam. A fost numărul 1 în lume, are deja două titluri de Grand Slam, dar pe măsură ce înaintezi în vârstă apar noi provocări. Cred că Simona regretă faptul că nu a jucat la US Open. Mulți jucători nu au știut la ce să se aștepte la New York, iar Simona a fost puțin speriată de protocoalele sanitare.

Apoi, la Roland Garros nu a obținut ce și-a dorit, pierzând fără drept de apel în optimi cu Iga Swiatek. Cred că Halep își propune să își ridice nivelul în turneele de Grand Slam din 2021. Australian Open va fi o provocare pentru ea, a pierdut la limită cu Muguruza în semifinale, anul trecut, irosind mai multe oportunități. În concluzie, aceasta este ținta ei, un nou trofeu major în 2021″, a spus Davenport în cadrul unei emisiuni la Tennis Channel.

Lindsay Davenport este una dintre cele mai cunoscute tenismene de la nivel mondial, americanca reușind să câștige 3 turnee de Grand Slam, dar și o medalie de aur la Jocurile Olimpice de vară din anul 1996. În anul 2010, fostul lider mondial de la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000 a decis să se retragă din cariera de sportivă profesionistă.