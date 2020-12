Cum a reacţionat Adrian Mititelu după ce fiul şi-a tatuat chipul său pe picior! ,,Nu i-am spus, a fost o surpriză”

Adrian Mititelu jr. a renunţat destul de devreme la cariera de fotbalist, iar acum a ajuns să conducă clubul FC Universitatea Craiova, liderul din Liga a 2-a.

Fiul lui Mititelu este un pasionat al tatuajelor, având deja zeci de desene pe corp, cele mai multe cu temă religioasă, însă cele mai importante sunt cu membrii familiei.

Mititelu junior a exlicat unul dintre tatuajele sale şi spune că tatăl său era reticent când venea vorba de pasiunea lui.

,,Nu, e cifră magică în religie, e numărul lui Dumnezeu (n.red. – întrebat dacă tatuajul din zona gâtului, cifra 77 are legătură cu Cupa din 1977 câștigată de Craiova)…Tatăl meu a avut unele obiecții legate de pasiunea mea, sunt certuri între generații, altă mentalitate, dar nu mai poate fi catalogat un om în funcție de tatuaje.”, a explicat patronul de la Craiova pentru ProSport.

Actualul conducător al echiepi din Bănie şi-a tatuat pe picior chipul tatălui său cu mesajul ,,Te iubesc”. Acesta spune că i-a făcut o surpriză tatălui său cu acel tatuaj şi a explicat cum a reacţionat Mititelu senior când l-a văzut.

„Am tatuaje decente, nu am cranii, am tatuaje religioase, am membrii familiei mele. Ce mi-a spus tatăl meu când și-a văzut chipul? Nu i-am spus, a fost o surpriză, dar i-a plăcut tatuajul, a spus că e reușit. E un gest de iubire fiindcă tatăl meu e cea mai importantă persoană pentru mine, alături de mama și sora mea.

E foarte greu să îl ştiu acolo…Eu i-am spus că a primit cu executare, a avut un şoc, nu se aștepta. Tot nu-ți vine să crezi până nu vezi cu ochii tăi. Va ieși mai puternic de acolo, sper că Înalta Curte ne va da dreptate și-l va elibera înainte de termen.” , a mai explicat Adrian Mititelu junior.

Adrian Mititelu se află în acest moment în spatele gratiilor, după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul transferului Mihai Costea.