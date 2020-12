Juventus Torino s-a impus aseară, în fața echipei antrenate de Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, cu scorul de 3-0!

Penultima etapă disputată în grupele UEFA Champions League a adus victoria torinezilor în fața lui Dinamo Kiev, formație din care fac parte antrenorul Mircea Lucescu, dar și tânărul internațional român, Tudor Băluță.

Totodată, disputa de aseară a însemnat și debutul lui Radu Drăgușin (18 ani) în tricoul primei echipe a lui Juventus. Fundașul central român a fost introdus de antrenorul italienilor, Andrea Pirlo, în minutul 69 al meciului cu ucrainienii și a bifat astfel debutul la prima echipă cum nu se putea mai bine, în UEFA Champions League.

Agentul lui Drăgușin, Florin Manea, a vorbit despre situația pe care acesta o are în momentul de față la campioana Italiei, dar și despre cum au reușit să rateze transferul fundașului român cei de la FCSB și Craiova. Ulterior, impresarul a dezvăluit și cât la sută dintr-un viitor transfer al acestuia vor primi cei de la Rapid București, continuatoarea clubului de la care Drăgușin a ajuns în Italia, Sport Regal București.

“Radu a mai fost în lot de trei ori la echipa mare a lui Juventus. E o performanță mare pentru un jucător român să joace acolo. A fost felicitat de multă lume, dar nu vrea să vorbească foarte mult, pentru că suntem în timpul renegocierilor. Lui i se termină contractul în vara lui 2021, în ianuarie poate să semneze cu oricine.

Se simte foarte bine la Torino, dar deocamdată nu se știe ce va face. Eu trebuie să îi găsesc o echipa unde să joace constant și să poată crește că fotbalist. Nu știu dacă poate juca foarte mult la Juventus la 18 ani, dar vom cântări cu atenție situația lui. Suntem în negocieri cu Juve. E o performanță să joci la 18 ani cu o asemenea echipa în Champions League, nu la Genoa, nu la Parma, nu la Cosenza…

L-au vrut multe echipe, printre care PSG, Tottenham și Chelsea. Eu am fost sunat de către părinții lui, mi-au zis că au un copil foarte bun. Dar îți dai seama de câte ori auzisem treaba asta… S-a dus fratele meu, Costin, să îl vadă la meciurile de juniori, pentru că eu eram în Anglia. M-a sunat frate-miu și mi-a zis ‘Florine, e top!’. I-am sunat pe cei de la Juventus, cu care eram prieten de foarte mult timp, și a două zi am avut invitația să vină la probe, în decembrie 2017.

La o ora după ce a terminat proba de joc, m-au sunat și au zis să nu îl mai trimit nicăieri, că îl iau ei. Problema era că el împlinea 16 ani, la o luna după ce se termină perioada de transferuri, așa că a trebuit să așteptăm până în vara lui 2018 pentru transfer. La trei ani după ce a dat proba a ajuns să joace la echipa mare a lui Juventus.

El a costat 260.000 de euro, nu mai există nicio suma de plata pentru debut așa cum s-a scris în presă. Academia Regal Sport și continuatoarea sa, Centrul de Performanță Rapid, nu trebuie să mai primească niciun ban de la Juventus. O să mai ia Rapidul, în cazul în care se transferă în altă parte, 5% din suma de transfer că taxa de solidaritate. În cazul în care nu rămâne la Juventus, costul e de doar 270.000 de euro, grilă de formare, adică aproape cât au plătit torinezii pe el la 16 ani.

Cu Juventus negociem de un an de zile. Am primit numeroase oferte de îmbunătățire a salariului. Radu nu este orientat spre bani, deci nu e doar chestia de bani. El are un salariu de 3.500 de euro pe lună și ne-au sunat să îi facă 6.000, să îi facă 10.000… A jucat aseară în Champions League cu 3.500 de euro salariu. Nu e o chestie de bani, dar poți să vezi cât de mult îl apreciază văzând cât e dispus clubul să îl platească. Dacă are valoare de echipa mare a lui Juve, atunci cred că poate avea salariu și 1 milion de euro, cât are un jucător de prima echipa la ei, asta e cel mai mic salariu. Nu avem 20 de jucători la nivelul asta și eu trebuie să am grijă de el, să îl protejez și să îi protejez interesele.

“În mod normal, un jucător care joacă la Juventus, trebuia să joace la națională mare la noi!”

Nu știu dacă l-a ajutat foarte mult că a debutat la națională de tineret. Crezi că Juventus se uită la națională noastră de tineret, că să vadă cine debutează? Contează ce face la antrenament, cum se pregătește, atitudinea, talentul. Așa, trebuia să joace Ghiță și Pașcanu la Juventus, că sunt oameni de baza la U21. Poate că ajută să fii la națională României, dar nu e o chestiune decisivă. În mod normal, un jucător care joacă la Juventus, trebuia să joace la națională mare la noi. El are doar un meci la U21. Și ăla pentru că l-a văzut Mutu și i-a plăcut de el. E adevărat că e foarte tânăr, dar asta e o problema doar pentru noi.

“Craiova nu a vrut să dea 50.000 de euro pe el, FCSB-ul la fel, vorbeau să dea câteva zeci de mii!”

Îl debutează Juventus în Champions League și el nu are cinci meciuri la națională de tineret! Nu cred că suntem fricoși, ci sunt mulți care nu se pricep. Când l-am dus în Italia, era un scouter de la FCSB, nu dau nume. Îmi zicea ‘Domne, ce o fi văzut Juventus la Drăgușin asta? Că eu am trei mai buni că el!’. L-am sunat acum și i-am zis ‘Da-mi-i mie să îi semnez pe aia trei! Unde sunt, dacă sunt mai buni că asta?’. ‘Domne, cred că m-am înșelat’. La un jucător trebuie să vezi potențialul, nu doar ce poate în prezent. Craiova nu a vrut să dea 50.000 de euro pe el, FCSB-ul la fel, vorbeau să dea câteva zeci de mii. Și a venit Juventus și a dat 260.000 de euro“, a spus Florin Manea pentru Sport.ro.