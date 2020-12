Contra, mărturisiri șocante despre situația de la Dinamo: “Se roagă de mine să îi ajut cu bani pentru a lua mâncare la copii!”

Noi detalii uluitoare ies la suprafață despre situația din acest moment de la Dinamo, unul dintre cele mai importante branduri ale sportului din România!

Cosmin Contra a decis să plece de la Dinamo din cauza promisiunilor neonorate ale noilor acționari spanioli de la formația din Ștefan cel Mare. “Guriță” a mers astăzi la baza de pregătire de la Săftica pentru a conduce ultimul antrenament și pentru a-și lu la revedere de la jucători.

Fostul antrenor al “câinilor” a vorbit despre problemele financiare grave pe care Dinamo le are în acest moment și a mărturisit că angajații clubului s-au rugat de el pentru a-i împrumuta cu bani deoarece nu își pot întreține familiile.

”Nu ne-au dat niciun ban, gândeşte-te că sunt oameni din staff cărora le-am dat bani, trăiesc de pe o zi pe alta, recuperatorul… soţia însărcinată, a plătit de la el, l-am împrumutat eu nişte bani să dea un avans la casă. N-are maşină, ca să stea în apartamentul plătit din banii lui, stă la hotel cu soţia gravidă.

Toţi vin la mine şi după, antrenorii de la copii şi juniori care îmi dau mesaje: ”mister, ajută-ne şi pe noi măcar un salariu din cele 4-5 pe care le avem restante, trebuie să dau de mâncare copiilor”. V-aş ajuta pe toţi dacă aş putea să fac… ce am putut, am făcut, dar nu mai pot! Nu mai am puterea să duc”, a dezvăluit Cosmin Contra pentru Telekom Sport.