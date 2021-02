Cum a fugit Andrei Vlad de la Craiova către FCSB: ,,Nu a avut clauză de reziliere! Trei luni l-am alergat”

Andrei Vlad este unul dintre cei mai în formă jucători de la FCSB, dar şi portari din Liga 1 în momentul de faţă.

Acesta a ajuns la echipa lui Becali, după ce debutul în fotbalul românesc şi l-a făcut la Universitatea Craiova, într-un meci contra celor de la Viitorul.

Silviu Bogdan, fost director al Centrului de Copii şi Juniori al ,,U” Craiova, a dezvăluit cum a ajuns Andrei Vlad la FCSB, după ce a jucat mai întâi pentru Craiova. Acesta susţine că a încercat să-l convingă pe portar să se întoară la Craiova, dar o decizie era deja luată în acest sens de către tânărul goalkeeper.

„A fost un of pentru mine faptul că Craiova l-a pierdut pe Andrei. Am făcut tot ce e posibil omenesc să îl aduc înapoi la Craiova. Andrei nu a avut o clauză de reziliere, a denunțat contractul la un moment dat, a fost singurul jucător care nu a acceptat clauză de reziliere în contract. Și Mihăilă, și Screciu, și Vlădoiu au acceptat-o.

Cred că trei luni l-am alergat, între ghilimele, l-am urmărit. Îl sunam și pe el și pe părinți și nu răspundeau. Pe moment, m-am supărat, m-am urcat în mașină și m-am dus și l-am căutat. Aveam informații că se antrenează prin zona Snagovului. L-am găsit total întâmplător! Stăteam în piscină la Mirage și patronul de acolo îmi spunea că e un portar de la Craiova care se antrenează pe acolo. Și i-am zis «Băi, Mihai, tu chiar glumești? Eu îl caut de o lună jumate și tu îmi spui că e pe aici?». «Băi, Silviu, nu te mint, ești prietenul meu!». Nu știa cum îl cheamă. Și într-o dimineață, am văzut mașina tatăului în parcare acolo. M-am dus la recepționer și i-am zis «Te rog frumos, spune-mi și mie la ce cameră stă domnul Vlad» și zic «Haide, te rog frumos să stăm la o cafea!».

Am stat și am povestit și mi-au spus foarte clar că nu se mai întorc la Craiova. Eu tot am încercat să îl aduc la Craiova. Până la urmă, am fost și la el acasă. Gestul care m-a emoționat a fost când am intrat la ei în casă, la Târgoviște, ne-au dat lacrimile și mie, și lui, pentru că mi-a zis «Vă respect atât de mult, dar la Craiova nu mai întorc». Oferta FCSB-ului a fost una foarte tentantă. Noi, cei de la Craiova, am încercat să îi propunem variante, dar a fost foarte hotărât. Și atunci mi-a dat tricoul lui de la Craiova și a scris în fața mea pe el «Pentru omul care a fost mereu lângă mine». Am fost și voi rămâne lângă el, pentru că eu am mare încredere în Andrei. Mi-aș dori foarte mult să ajungă sus.”, a declarat Silviu Bogdan pentru GSP.ro.

22 de meciuri a jucat Andrei Vlad pentru FCSB în acest sezon, în toate competiţiile.

700.000 de euro este cota portarului de 21 de ani, potrivit trasfermarkt.com.