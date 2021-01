Andrei Vlad, ridicat în slăvi după meciul cu FC Argeş: ,,Între el şi Radu, nu l-aş aduce pe Radu la naţională”

Meciul dintre FC Argeş şi FCSB, din etapa a 19-a a Ligii 1, disputat la Piteşti, s-a terminat cu scorul de 0-0.

Partida din Trivale a fost dominată de la un capăt la celălalt de jucătorii celor de la FCSB, însă nu au reuşit să-l învingă pe portarul gazdelor, aflat în mare formă.

Basarab Panduru, fost jucător la Steaua, a rămas impresionat de evoluţia lui Andrei şi spune că portarul de la FCSB s-ar putea lupta pentru un loc de titular la echipa naţională mare. Fostul internaţional spune că în acest moment l-ar pune în poarta naţionalei pe Vlad şi nu pe Andrei Radu, care este momentan rezervă la Inter.

,,FCSB a trimis azi de două ori mingea în bară, dar să nu uităm şi de ocaziile Argeşului. Lovitura lui Mediop a fost tare, chiar dacă mingea e pe Vlad e greu să duci mâna acolo. Vlad a depăşit momentul în care primeşte goluri din astea uşor, e intervenţia lui acolo. Acum nu-ţi mai aduci aminte ce goluri a încasat şi de ceea ce a apărat.

Mă gândeam la ceva: cine e portarul naţionalei? Între Vlad şi Radu, eu nu l-aş aduce pe Radu. Între Bălgrădean şi Vlad, da poate că are experienţă în plus, dar nu mai e diferenţă aşa mare. A devenit unul dintre portarii buni, care apără mingi care sunt cam de gol. E mare lucru! Iar antrenorul cu portarii are un mare merit în evoluţia lui.”, a declarat Basarab Panduru pentru Telekomsport.

După acest meci, FC Argeş se află pe locul 12 în Liga 1, cu 19 puncte acumulate, după cele 19 etape trecute până acum din campionat.

De cealaltă parte, FCSB se află pe primul loc în Liga 1, cu 42 de puncte acumulate în cele 19 jocuri disputate până acum.