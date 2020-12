Cum a decurs întâlnirea dintre Jerry Gane și Cortacero: “Eram ca în filmul cu Nea Marin, nu știam dacă e el sau nu!”

Haosul de la Dinamo continuă să atingă cote impresionante, iar după ședința condusă ieri de Cortacero, lucrurile s-au complicat mai mult pentru suporterii dinamoviști!

Acționarul majoritar al formației din Ștefan cel Mare, spaniolul Pablo Cortacero, a venit în România după mai multe luni în care a dispărut total din peisajul clubului și a dat din nou asigurări că vor ajunge banii la Dinamo. Ibericul a aprobat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, proiectul de mărire de capital la echipă, astfel că noua conducere este obligată până luna viitoare să facă dovada plății respective.

Jerry Gane, antrenorul “câinilor”, s-a întâlnit și el cu Cortacero și a dezvăluit că ședința dintre cei doi nu a durat mai mult de 15 minute. Tehnicianul echipei a mărturisit că este foarte greu să mai rămână la echipă în cazul în care nu vor fi rezolvate problemele financiare ale clubului.

“Nu știu ce se va întâmpla, ieri am stat la hotel și a venit Pablo, m-am văzut de dimineață cu el, nu am știut că vine. Eram că în filmul cu Nea Marin, nu știam că e el sau nu, îl văzusem în septembrie ultima oară, am discutat doar 5 minute cu el.

Când ai echipă, chiar dacă ai vacanță, nu ai, trebuie să reglezi foarte multe lucruri. Vă pot spune că nu am nicio confirmare oficială sau infirmare, am un contract, atunci când am venit cu Cosmin, am semnat pe 2 ani. Ori rămâi unde ești dorit, ori conducerea poate să decidă altceva.

Totul s-a rupt la finalul lunii septembrie, a început neîncrederea, întrebările, a început să se stingă euforia, din cauza spaniolilor. Cortacero trebuia să fie mult mai clar, trebuie să găsească o soluție să vină mai repede în România, nu am posibilitatea să o rezolv acum, dar vin în noiembrie. A fost prea mult, în fiecare săptămâna era greu să discut asta.

În momentul ăsta trebuie să ai un plan, să plătești salariile, să ai stabilitate, să poți antrena liniștit băieții, fără să te mai gândești la alte lucruri. Dacă nu intră banii, e groaznic, nu vreau să mă gândesc că nu se întâmplă ceva bun zilele astea. Dacă Cortacero a venit zilele astea, poate face ceva. După 5 luni, a venit el ,dar nu au venit banii.

În ianuarie nu mai poți gestiona un grup de jucători dacă nu mai plătești, cum mai funcționează acest club. Sper că din ianuarie să discutăm doar de fotbal, de jucători, de meciuri.

El în continuare spune că săptămâna asta vor intră o parte din bani, a spus că luni vor fi în cont, așa a zis, dar nu mai crede nimeni. Din club mi s-a transmis să le spun jucătorilor că săptămâna asta se vor rezolva lucrurile, dar eu le-am spus după meci, că oricum nu crede nimeni.”, a declarat Gane, potrivit Radio Dinamo1948.