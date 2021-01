Cristi Borcea, verdict clar în privința lui Dinamo: “Clubul e în moarte clinică, în scurt timp se va desființa!”

Fostul conducător al “câinilor” nu vede cu ochi buni viitorul fostei sale echipe și consideră că ajutorul venit din partea suporterilor nu este de-ajuns pentru ca un brand precum cel al lui Dinamo să fie ținut în viață!

Echipa din Ștefan cel Mare trece în aceste momente printr-o perioadă delicată, poate cea mai grea din istoria clubului. Venit ca un adevărat salvator al formației “alb-roșii”, Pablo Cortacero a apărut din ce în ce mai rar în preajma echipei și nu a făcut altceva decât să acumuleze și mai multe datorii față de perioada lui Ionuț Negoiță.

Fostul finanțator al echipei, Cristi Borcea, a vorbit despre situația clubului pe care l-a reprezentat ani la rând și sub mandatul căruia, “câinii” au obținut ultimele performanțe notabile din istoria recentă. Borcea este de părere că în scurt timp fosta sa formație se va desființa, considerând că situația din acest moment este cu mult mai gravă decât cea din momentul în care acesta a preluat clubul.

“În momentul de față, Dinamo se găsește într-o situație mult mai delicată decât cea din 1995, când am preluat eu clubul, alături de Cornel Dinu. Dânsul a salvat Dinamo, dar atunci echipa avea un stadion, avea cotizații.

În momentul de față, Dinamo nu are nimic. Nu are stadion, nu are identitate. E ținută în viață numai și numai de suporteri, dar e în moarte clinică. Din moment în moment se așteaptă deconectarea de la aparate. (…) Erau patroni adevărați înainte, acum sunt doar licurici.

În momentul de față, salvarea este stadionul. Clubul e în moarte clinică, în cel mai scurt timp se va desființa! ”, a spus Cristi Borcea, potrivit emisiunii “40 de întrebări cu Denisse Rifai”.

Fostul finanțator al lui Dinamo a condus echipa în perioada 1998-2012, ani în care clubul din Ștefan cel Mare a reușit să își treacă în vitrină nu mai puțin de 4 titluri de campioană, 6 Cupe și 2 Supercupe. Numele lui Cristi Borcea a fost vehiculat și în urmă cu puțin timp la Dinamo, dar în cele din urmă acesta a declarat că nu este interesat să se implice din nou în fotbal.