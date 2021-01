FCSB a remizat cu Viitorul, în deplasare, scor 2-2 iar antrenorul Toni Petrea consideră că rezultatul este echitabil.

Tehnicianul echipei FCSB a declarat, la finalul meciului cu Viitorul, că elevii săi au controlat jocul. Totodată, Toni Petrea a admis că echipa sa are nevoie de achiziția unui atacant central.

”Am început jocul bine, dar n-am reușit să marcăm, apoi a venit acel gol din penalty. Am reușit să revenim, însă am fost egalați și pe final n-am mai reușit să marcăm. E un punct câștigat, pentru mine e deja istorie meciul ăsta. Mă gândesc doar la cum să fac să recuperez jucătorii pentru următorul meci.

Nu vreau să comentez arbitrajul. Eu zic că am controlat jocul, din păcate n-am reușit să marcăm mai mult. Pe undeva, probabil că rezultatul este echitabil.

Normal că n-aș spune nu unui atacant central, dar să vedem dacă putem să materializăm ceva. Momentan nu am găsit ceva”, a declarat Toni Petrea, la Digi Sport.

Atacantul Sergiu Buș s-a confruntat cu probleme medicale, dar Toni Petrea anunțat că ar putea fi inclus în lotul echipei, în următoarea partidă din Liga I, cu FC Voluntari.

”Sergiu Buș a intrat de ieri în programul normal și sperăm ca de la meciul următorul să fie alături de noi și să ne ajute”, a mai spus Toni Petrea.

Antrenorul a vorbit și despre absența lui Olimpiu Moruțan, mijlocașul fiiind accidentat.

”Orice jucător valoros e important, lipsa lui Moruțan se vede, dar ceilalți jucători își dau interesul și încearcă să ajute echipa. Normal că era mai bine dacă era în teren, dar nu știu dacă am fi câștigat cu el.

Pe faza de atac, încercăm să destabilizăm apărarea adversă prin dinamica jucătorilor. Am schimbat mijlocașii astăzi, așa am considerat, sistemul a rămas același. Nu e nicio problemă cu lotul”, a transmis Toni Petrea.

Viitorul și FCSB au terminat la egalitate, scor 2-2, marți seara, la Ovidiu, în epilogul etapei a 17-a a Ligii I.

Au marcat: C. Matei (18-penalty), Ely Fernandes (73) / Tănase (56-penalty), Dussault (71-autogol).

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă primul loc în Liga I, cu 18 puncte, în timp ce Viitorul e pe 7, cu 22 de puncte. În runda următoare FCSB va evolua, pe teren propriu, cu FC Voluntari, iar FC Viitorul va juca în deplasare, cu Universitatea Craiova.