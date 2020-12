Cine este jucătorul care poate pleca de la FCSB în această iarnă: “Chiar nu va fi niciun fel de problemă!”

FCSB este cea mai în formă echipă din România în acest moment, trupa lui Toni Petrea având cel mai bun atac din Liga 1 după 12 etape!

În ciuda festivalului de goluri reușit de FCSB la fiecare partidă, “roș-albaștrii” au probleme în ceea ce privește postul de atacant central, asta după ce nici Sergiu Buș și nici Alexandru Buziuc nu au reușit să confirme până în acest moment. În meciul de aseară, contra celor de la UTA Arad, pe poziția clasică de număr 9 a fost folosit mijlocașul Darius Olaru, care a avut o evoluție modestă pe un post neobișnuit.

Accidentat la unul dintre antrenamentele echipei bucureștene din ultimele zile, Sergiu Buș (28 de ani) se pare că a devenit indisponibil pentru meciurile rămase în acest an. Cu doar două goluri marcate în cele cinci luni petrecute la FCSB, Buș se pare că ar fi căzut în dizgrația lui Gigi Becali care se gândește chiar să renunțe la serviciile sale.

Impresarul jucătorului, Bogdan Apostu, a vorbit despre situația fostului atacant de la Gaz Metan Mediaș și este convins că acesta trebuie să facă mai mult decât până acum pentru a se impune la echipă. Ulterior, agentul a mărturisit că Buș mai are contract cu FCSB încă doi ani, dar în cazul în care se va dori întreruperea înțelegerii, fotbalistul nu va avea nicio pretenție financiară.

“Chiar astăzi am luat prânzul alături de Sergiu. Va lipsi câteva săptămâni, are o entorsă la gleznă și deocamdată are piciorul imobilizat într-o atelă. Durează între 3 și 5 săptămâni până va reveni pe teren.

E cumva frustrant din punctul lui de vedere. Am ales împreună FCSB, deși au existat oferte mai importante financiar. El trebuie să fie bine mental și sunt convins că atunci când va reveni o va face mai puternic. Va trebui să marcheze mai des, știe și el lucrul ăsta și e pregătit să o facă.

Sergiu mai are contract ferm încă doi ani şi jumătate cu FCSB şi nu văd de ce ar trebui să plece. Din punctul nostru de vedere, dacă cei de aici nu vor mai dori să continue, chiar nu va fi niciun fel de problemă. De acum pot să afirm public că nu va cere nimeni nicio compensaţie , aşa cum s-a întâmplat şi cu Hora”., a spus Bogdan Apostu, după meciul cu UTA.

800.000 de euro este cota de transfer a lui Sergiu Buș, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Atacantul în vârstă de 28 de ani a ajuns la FCSB în vara acestui an de la Gaz Metan Mediaș.