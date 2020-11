Cine este cu adevărat patronul celor de la CFR Cluj? “El este patronul, iar Neluțu Varga un slujitor ascultător!”

Dezvăluiri incredibile despre adevăratul patron al campioanei României și rolul pe care îl are în club Neluțu Varga, finanțatorul oficial al celor de la CFR Cluj!

Fosta legendă dinamovistă, Cornel Dinu, a mărturisit că Neluțu Varga este doar persoana care execută anumite atribuții venite din partea altor oameni, responsabili din punct de vedere decizional la campioana României.

”Singurul care nu iese la rampă, deocamdată, pentru că nu iese, este cel care conduce CFR Cluj, este vorba de Vasile Dâncu! Neluţu Varga e şi el un slujitor, un sfeşnic pe acolo ascultător.”, a declarat Cornel Dinu la Telekom Sport.

Cel care a adus pentru prima dată în discuție posibilitatea ca politicianul Vasile Dâncu să conducă clubul de fotbal CFR Cluj, a fost Mitică Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal. Acesta a declarat că mai mulți lideri politici ar conduce din umbră echipa ardeleană și tot ei ar fi luat banii proveniți din drepturile TV.

”Eu am spus de mult lucrul ăsta, dar am fost contrat. Dâncu, Ponta, Maior, ei sunt şefii. Ei au luat banii şi din drepturile TV, precis. Dacă se urmăreşte drumul banilor, îi ghiceşte, la offshore-ul din Malta!”, a declarat Dragomir pentru Antena Sport.

Ulterior, replica politicianului Vasile Dâncu a venit imediat:

Deci, ca să fie clar: nu am legaturi cu CFR Cluj, nu sunt patron, nu am nicio funcţie administrativă, nu îi dau telefoane lui Dan Petrescu să transfere sau să schimbe jucători! Cred că am vorbit de două ori cu Dan Petrescu, o dată i-am spus ‘La multi ani!’ de ziua lui şi a doua oară l-am felicitat pentru câştigarea campionatului!”, a spus Vasile Dâncu pentru sport.ro.