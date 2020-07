Cine a cerut sancționarea lui Adi Popa după declarațiile făcute de jucător: „Mi s-a reproșat că defăimez clubul”

Adrian Popa (31 de ani) s-a despărțit de FCSB și a vorbit deschis despre perioada petrecută la clubul său de suflet.

Fostul atacant al FCSB spune că s-a simțit neîndreptățit în multe rânduri și a dezvăluit că la un moment dat a fost sancționat de către patronul Gigi Becali la cererea lui Bogdan Vintilă și a lui Alexandru Tudor.

Cei doi au susținut în fața patronului Gigi Becali că Adi Popa defăimează clubul prin declarațiile pe care le face în legătură cu antrenorul și cu felul în care decurg antrenamentele.

„Am spus ce am simțit și realitatea, iar după acea declarație am demonstrat. În următorul meci am intrat și am dat gol, iar după ce am dat gol nu am prins lotul. Niciodată nu mi s-a explicat de ce. Ți se pare că defăimez clubul cu acea declarație? Asta mi s-a reproșat, am mai spus-o și nu este un secret. Chiar domnul Becali a spus, după acea declarație, că două persoane din club au mers la dânsul și i-au cerut să mă amendeze. Unul este Tudor și al doilea este domnul Vintilă. Nu știu ce funcție are (n.r. Alexandru Tudor), am mai fost întrebat. Venea săptămânal (n.r. la baza din Berceni)”, a spus Adi Popa, pentru Gazeta Sporturilor.

De unde a plecat conflictul dintre Adi Popa și oficialii clubului FCSB:

„Nu e o situație prea plăcută, este foarte frustrant să știu că sunt al cincilea, al șaselea, al șaptelea sau al nu știu câtelea pe postul meu, dar nu rămâne decât să mă pregătesc, să îmi văd de treabă, să intru bine și să ajut echipa cum pot eu”, spunea Adi Popa, la două luni după transferul la FCSB.