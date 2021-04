ULTIMA ORĂ | Champions League s-a schimbat oficial! Ce modificări suferă cea mai puternică competiție între cluburi

Anunţul că Champions League şi-a schimbat formatul de la 32 la 36 de formaţii a fost făcut la scurt timp după ce FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter Milano, Juventus, AC Milan, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea și Tottenham s-au unit în vederea înființării Super Ligii Europei.

,,Comitetul executiv a aprobat formatul noii Ligi a Campionilor, cu un minicampionat în locul fazei grupelor”, a anunţat Giorgio Marchetti, secretarul general adjunct al UEFA.

Astfel, începând cu anul 2024, UEFA Champions League va suferi următoarele modificări:

– Numărul echipelor din Liga Campionilor va creşte de la 32 la 36;

– Faza grupelor va fi înlocuită de un format de tip campionat;

– Fiecare club participant va avea asigurate cel puţin 10 meciuri în faţa a 10 adversari diferiţi (5 jocuri pe teren propriu, 5 în deplasare);

– Primele 8 clasate se califică automat în faza eliminatorie, în timp ce echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua într-un play-off în dublă manşă pentru un loc în optimile de finală;

– Un format similar va fi aplicat în cazul UEFA Europa League (8 meciuri în prima fază) şi UEFA Conference League (6 meciuri în prima fază). De asemenea, prin viitoare decizii, numărul participantelor în aceste două competiţii ar putea creşte la 36;

– Calificarea în Liga Campionilor va depinde de performanţa cluburilor în competiţiile interne;

– Unul dintre locurile suplimentare va fi acordat ocupantei locului 3 din campionatul aflat pe poziţia a cincea în ierarhia UEFA. Un altul va fi ocupat prin mărirea de la 4 la 5 a numărului de cluburi calificate din ”Champions Path”;

– Ultimele două locuri vor fi ocupate de cluburile cu cel mai mare coeficient în ultimii 5 ani şi care nu au obţinut calificarea în Liga Campionilor, Europa League sau Conference League;

– Meciurile din competiţiile europene, mai puţin finala, se vor disputa, ca şi până acum, la mijlocul săptămânii.

