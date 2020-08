Ce n-a știut Gigi Becali când l-a cumpărat pe Buș! Atacantul, dat de gol de fosta echipă

Ioan Mărginean, președintele lui Gaz Metan, a dezvăluit că Sergiu Buș, ajuns acum la FCSB, nu se afla în cea mai bună condiție fizică în momentul în care a ajuns la Mediaș.

Sosit la Gaz Metan de la Levski Sofia, în iulie 2019, în schimbul a 400 de mii de euro, Sergiu Buș a pus serios umărul la calificarea echipei din Mediaș în play-off-ul Ligii 1.

„Pe Sergiu Buș l-am pierdut că n-am avut să-i dăm 150.000 de euro în luna aprilie, dar am câștigat că ne-am folosit de golurile lui pentru a ne califica în play-off. Buș când a venit la noi avea cam 5 kilograme în plus. E profesionist total, e familist. N-ar avea niciun motiv să nu reușească. E cu totul și cu totul alt profil față de Alibec.

Sergiu e de gura porții, în timp ce Alibec fuge de gura porții, fuge de gura porții. Buș stă foarte bine pe picioare și poți să muți jocul pe el, protejează foarte bine. Doamne ajută să fie sănătos! Eu vă zic că ăsta e pregătit pentru FCSB! El a avut o accidentare. Are 5 echipe în 8 ani, a stat un an accidentat. Omul e cu picioarele pe pământ, s-a maturizat. Eu am mare încredere în el”, a dezvăluit Ioan Mărginean, potrivit ProSport.

Sergiu Buș a semnat cu FCSB, în această vară, din postura de jucător liber de contract. Trei ani de zile va evolua atacantul la echipa patronată de Gigi Becali.