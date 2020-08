Anamaria Prodan, reacție fabuloasă după victoria obținută de „bărbatul frumos” de la Hermannstadt: „Imediat se aricesc”

Anamaria Prodan se felicită pentru inspirația de a-l fi adus la Sibiu pe spaniolul Ruben Albes, în locul lui Vasile Miriuță.

Deși a fost contestat la început atât pentru ținuta vestimentară, cât și pentru evoluția echipei, care a pierdut primele două meciuri cu el pe bancă, Albes a reușit să-i capaciteze în cele din urmă pe fotbaliștii sibieni și a legat o serie de șase meciuri fără înfrângere.

„Nu le-am făcut nimic, le-am adus antrenor. Şi avem relaţia asta aşa cu jucătorii, avem o familie minunată. Lumea critică, lumea nu are răbdare. Eu niciodată nu fac paşi aşa de nebună cum au spus toţi că am făcut paşi de nebună şi am dat afară un antrenor.

Eu am discutat cu conducerea şi am propus un alt antrenor şi ştiam exact cine este Ruben Albes, nu am adus un antrenor în România să stea descheiat la cămaşă cum au spus ei. Le-a dat clasă şi ca fotbal şi ca ţinută şi ca imagine.

CITEȘTE ȘI:

I-am explicat că românii au aşa o doză mai mare de invidie câteodată şi femeile parcă sunt mai ingăduitoare. Bărbaţii când văd un bărbat mai frumos atunci imediat se aricesc”, a declarat Anamaria Prodan pentru TelekomSport.

În urma victoriei de astăzi, cu Academmica Clinceni, Sibiul a urcat pe locul doi în clasamentul play-out-ului, cu 34 de puncte.