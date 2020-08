OPINIE | Răsar stadioanele ca ciupercile! Un alt edil promite marea cu sarea

Anul acesta vor avea loc alegerile locale, iar stadioanele apar ca ciupercile după ploaie în programele electorale ale primarilor.

Nici nu e de mirare. Fotbalul este cel mai iubit sport din România și atunci e oarecum normal ca edilii să-și îndrepte atenția măcar o dată la patru ani și spre sportul rege.

După promisiunile făcute de primarul Iașiului, Mihai Chirica, a venit acum rândul edilului din Constanța să anunțe construirea unui complex sportiv la malul mării.

15.000 de locuri ar urma să aibă noul stadion din Constanța, iar complexul sportiv va mai avea în comonență și un stadion de rugby, o arenă de tenis, cu 4.500 de locuri, dar şi alte terenuri secundare. Proiectul va avea un buget de peste 100 de milioane de euro.

Mi-e greu însă să-mi imaginez cum ar putea prinde contur un astfel de proiect tocmai acum, când ministrul Chițu se plânge toată ziua pe la televizor că nu mai are bani în buget.

Și dacă totuși se va face, oricum mi se pare prea târziu. Viitorul lui Hagi joacă de ani buni la Ovidiu doar pentru „iubitorii de fotbal” de la Constanța, care ne vând acum gogoși despre stadioane de ultimă generație, n-au dat doi bani pe acest sport și l-au lăsat pe Hagi să lupte de unul singur.

Dar poate că vor face mai mult acum când echipa de suflet a orașului, Farul Constanța, se apropie de Liga 1.

FC Farul Constanța va juca pe noul stadion

„Acesta este cel mai important obiectiv, aici bate inima sportului constănțean. Ne-am chinuit să aducem baza sportivă acasă, pentru că nu aparținea orașului și am reușit. Ne-am propus să investit pe toate paliere, în sportul de performanță și în cel de masă, să premiem sportivii și antrenorii. Sunt multe lucruri de făcut, dar mă aștept ca mulți copii ai constănțenilor să vină către sport. Este extrem de important să investim și infrastructură, lumea are așteptări de pe azi pe mâine, dar nu poți face dintr-odată ce nici măcar nu a fost îngrijit timp de 30 de ani.

În parteneriat cu FC Farul, cu Tibi Curt, care este aici, de față, am început în urmă cu ceva timp să facem curățenie. Am scos din această bază zeci de camioane de gunoi, s-a muncit brânci și am adus la lumină stadionul”, Decebal Făgădău, primarul Constanței.