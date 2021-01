Căpitanul îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali! Florin Tănase vrea să plece de la FCSB

FCSB este pe val în aceste momente, iar echipa lui Toni Petrea ocupă primul loc în ierarhie, având cel mai bun atac din campionatul României!

“Roș-albaștrii” pare că sunt de neoprit în acest sezon, iar câștigarea campionatului după o pauză de șase ani este obiectivul principal al formației bucureștene. Cu Dennis Man, Florin Tănase și Olimpiu Moruțan în mare formă, FCSB nu a avut milă de adversarele din acest sezon și a reușit să marcheze 40 de goluri în 16 meciuri, arătând astfel un apetit ofensiv impresionant.

În ciuda atmosferei pozitive din cadrul echipei, căpitanul Florin Tănase se pare că refuză prelungirea înțelegerii cu “roș-albaștrii”, iar transferul în străinătate este principala țintă a mijlocașului în vârstă de 26 de ani. Decarul FCSB-ului nu vrea să mai stea până la finalul contractului și caută să schimbe echipa încă din vara acestui an.

“Adevărul e că atunci când am semnat cu FCSB nu mă așteptam să petrec atâția ani aici, credeam că aveam să fiu transferat în străinătate mai repede, dar nu e nicio problemă, încă sunt tânăr, cred că mai am timp să prind un transfer”, a spus Florin Tănase.

Gigi Becali a încercat să îl convingă pe Tănase să semneze o nouă înțelegere, dar s-a lovit de un refuz categoric al jucătorului, motiv pentru care a declarat că va lua o măsură prin care să îl învețe minte pe acesta.

“Tănase mai are încă doi ani. Nu vrea să mai semneze. Ce să-i fac dacă nu mai vrea? I-am zis dacă vrea să semneze și îi mai dau încă 5.000 de euro în plus. Coman a zis că da, așa am făcut, a vrut. Man, la fel. Tănase m-a întrebat cât vreau pe el, i-am zis 5 milioane. ‘Ziceai că 3 milioane’. Ți-am spus că dacă semnezi, îți bag 3 milioane clauză.

Gândește-te, vine o echipă să te ia, vreau 5 milioane. Totul e pe acte. Băi, Tănase, vrei să facem un contract acum? Fă-l acum și dacă găsești 3 milioane, pleci. Dar dacă nu ai contractul, 5 milioane vreau pe tine până în ultima zi, ca să te învăț minte!”, a declarat Gigi Becali, potrivit Pro X.

3.000.000 de euro este cota de transfer a lui Florin Tănase, potrivit Transfermarkt.com. Decarul FCSB-ului a ajuns în anul 2016 de la Viitorul Constanța, contra sumei de 1,5 milioane de euro.