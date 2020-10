“Căpitanul” a schimbat prefixul! La mulți ani, Cristi Chivu!

Fost jucător la Ajax AS Roma și Inter Milano Cristian Chivu a schimbat prefixul.

Toată suflarea fotbalistică a ținut să îl felicite pe fostul internațional român.

Cristi Chivu a debutat în fotbalul european la Ajax Amsterdam unde a cucerit primele trofee din carieră. Olandezii i-au urat “La mulți ani” fostului căpitan al “lăncierilor”.

𝟰𝟬 is the new 𝟮𝟬… 🤪

Happy birthday, Cristian Chivu! 🥳🍰 pic.twitter.com/z5jx9Ffsly

— AFC Ajax (@AFCAjax) October 26, 2020