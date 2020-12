Ca la ei, la nimeni! Un antrenor de la Dinamo, dat afară după ce a vorbit la TV

Situație incredibilă în fotbalul românesc, cu Dinamo în prim plan! Gică Mihali (54 de ani), antrenorul echipei U18 de la Academia ”câinilor”, a fost demis după ce a vorbit la TV.

Dezvăluirea a fost făcută chiar de tehnician, care a povestit cum a fost demis după ce a dat cărțile pe față despre problemele pe care le are formația din Ștefan cel Mare.

”Nu credeam vreodată că pot să trec prin așa ceva. Suntem la Dinamo București, un club cu atâția suporteri, cu istorie în spate și să te cheme cineva să îți spună că mâine nu mai ești antrenor…

Că am condus cu 2-0 în ultima etapă și făcut 4 schimbări și s-a terminat 2-2. Și poate că am vorbit la televizor. Eu am făcut schimbările pentru că toți jucătorii vor să intre, sunt tineri. Am zis să îi bag pe toți dacă tot am ocazia, că de aia am 5 schimbări.

Le-am spus așa: «nicio problemă, dați-mi frumos contractul, nu sunt plătit de 4 luni». Băiatul mi-a spus «nu cu mine discuți de contract». Eu mă duc la antrenament, băiatul ăsta spaniol vine cu Colceag și cu încă un pupincurist, Matei. «Băi, oameni buni, eu am contract aici, nu s-a terminat cu mine. Ce căutați aici? Logic era prima dată să termine cu mine, apoi să discute cu voi».

Apoi m-am enervat, credeți-mă că eu nu prea sunt dus pe la biserică. Nu știu de unde l-au scos pe băiatul ăsta spaniol, umblă cu niște adidași la club. L-am întrebat ce calitate are aici. «Păi eu sunt analist video, am fost angajat nu știu pe unde în Spania»”,

”Și acum este un domn care este prezent la fiecare antrenament. Eu aș fi fost foarte bucuros dacă ne aduceau mingi, atât! Eram foarte bucuros.

Am întrebat un spaniol care vine și se ocupa de noi: «Domnule, în Spania sunt plătiți antrenorii? Eu nu am primit niciun ban de trei luni jumătate!» Mi-a spus așa: «Lucrați în continuare ca niște profesioniști, dacă nu, plecați!».

E foarte greu să mai ai încredere în acești oameni. Eu, când am auzit că vin domnii ăștia, am vorbit cu Contra… am zis că sunt oameni serioși. Mă gândeam că se bazează ei pe ceva, să aduci așa jucători, cu 30 de mii de euro, nu cred că se poate așa ceva.

Cum suntem respectați foștii jucători? Ce înseamnă asta? Ar fi grav de tot dacă ajungem în faliment. Nu m-am gândit niciodată la lucrul asta. Tocmai vorbeam cu Dănuț Lupu. Tot ce a spus s-a adeverit. A mai fost o chestie. L-a chemat și pe Ursu, care a terminat pe locul 3, pentru că ceilalți erau bunicei, și l-au dat și pe el afară.” a declarat Gică Mihali la Digi Sport.