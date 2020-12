Cosmin Contra va pleca de la Dinamo, iar soluția de avarie pentru roș-albi este Iulian Matei .

Tehnicianul este unul dintre oamenii care se ocupă de Centrul de Copii și Juniori, iar vineri, 4 decembrie, acesta poate sta pe banca ”câinilor” la meciul cu FC Argeș.

Matei a vorbit despre situația sa, dar și despre Gică Mihali, fostul antrenor al echipei U19 a lui Dinamo, care l-a atacat recent.

”Am fost solicitat să vin antrenor la Dinamo 2, nu vin de pe stradă. Sunt de 13 ani la acest club, eu cu spaniolii nu mă cunosc. Cred că o singură dată ne-am văzut.

Am fost solicitat pentru că sunt un antrenor sub contract cu Dinamo și am licența PRO. M-au chemat la echipa a doua și mi-au spus că aș putea să stau și pe bancă la prima echipă în meciul cu FC Argeș de vineri, având în vedere situația de față.

Spaniolii mi-au spus că nu au antrenor, au făcut o evaluare, i-au dat afară pe Mihali și Ursu. Nu aveam de unde să știu că nu mai sunt ei antrenori. Am fost chemat să mă prezint la job și asta am făcut. Nu sunt și n-am fost niciodată pupincurist. Dacă aș fi fost, eram mai sus.

Am asistat la țipete și injurii din partea lui Mihali. Prin ce a declarat el despre mine, nu are rost să mai vorbim despre educație și bun simț. Spre deosebire de alții, mi-am deschis ușile prin învățătură, nu pe pile. De aceea am fost antrenor secund la România U21 și am licența PRO. I-am crescut pe Ahmed Bani și pe Vali Borcea, printre alții. Am colaborat bine cu toți conducătorii clubului, de la Borcea la Negoiță, de la Moldovan la Răduță. Și nici eu nu mi-am luat salariul de 5 luni.” a declarat Iulian Matei pentru Gazetă.