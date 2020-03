Bomba de la miezul nopții! Arsenal, lovită de COVID-19! Mikel Arteta a fost depistat pozitiv

Tehnicianul spaniol a efectuat testul pentru COVID-19 și va fi plasat imediat în carantină, ca să nu răspândească virusul.

”Baza noastră de pregătire s-a închis. Personalul clubului care a interacționat cu Mikel Arteta se va autoizola, așa cum sunt directivele de sănătate ale Guvernului”, transmite Arsenal, în comunicatul de presă de pe site-ul propriu.

BREAKING: Arsenal announce manager Mikel Arteta has tested positive for the coronavirus

