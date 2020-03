VIDEO | Seară de coșmar pentru Ianis! Rangers, în genunchi! Rezultatele complete din Europa League

În această seară s-au disputat primele meciuri din optimile Europa League. 18 goluri s-au înregistrat, în doar 6 meciuri, după ce duelurile dintre Sevilla – Roma și Inter – Getafe, au fost amânate.

ℹ️ Round of 16, first leg⁣

🤔 Best performance?⁣

⁣#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 12, 2020

Manchester United s-a deplasat în Austria, unde a jucat împotriva celor de la LASK Linz. Englezii nu le-au dat nicio șansă gazdelor și s-au impus cu 5-0.

Atacantul nigerian Odion Ighalo a deschis scorul cu o reușită de excepție.

The technique from Odion Ighalo on this Man United goal is ABSURD. 💯🤯 (via @brlive)pic.twitter.com/bCPmzPVpaY — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 12, 2020

În prima repriză s-a marcat un singur gol, iar în repriza secundă formația din Manchester a făcut spectacol.

Galezul Daniel James, veteranul Juan Mata, puștiul-minune Greenwood și Pereira au marcat pentru ”diavoli” și au dus-o pe formația lui Ole Gunnar Solskaer cu un pas în sferturile de finală.

"The goal drought is over!" Daniel James bags his first goal in 32 games his relief is clear to see 🙏 pic.twitter.com/1E14gUhPqM — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 12, 2020

O altă partidă cu goluri a fost și meciul Frankfurt – Basel. Oaspeții s-au impus cu 3-0 și sunt foarte aproape să o elimine pe semifinalista sezonului trecut din Europa League.

Camp, Bua și Frei au înscris golurile elvețienilor.

În al treilea meci al serii, disputat de la ora 19:55, Istanbul Başakşehir s-a impus la limită împotriva celor de la FC Copenhaga, scor 1-0.

Edin Visca a marcat golul victoriei, în minutul 88, în urma unei lovituri de la 11 metri.

⚽️GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL | #IBFKvCOP İstanbul Başakşehir: 1

FC Copenhagen: 0 ⌚️88' Edin Vişça pic.twitter.com/bWM4MfLgCj — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 12, 2020

Leverkusen a câștigat categoric pe “Ibrox”, scor 1-3 împotriva celor de la Rangers. Havertz a deschis scorul din penalty, după ce arbitrul a consultat VAR preț de minute bune. Arranguiz a dublat diferența, în minutul ’67, Aranguiz a șutat puternic cu stângul în colțul din dreapta al porții.

Rangers a părut să se trezească, dupa intrarea lui Ianis Hagi (69′). Edmundson a marcat, în minutul 75′, din cornerul executat de Tavernier, în zona centrală a careului.

Erik Bailey a răspuns entuziasmului arătat de scoțieni în ultima parte a jocului. Acesta a marcat cu un șut cu efect, ducând scorul la rezultatul final, 3-1 pentru Leverkusen.

Olympiakos a remizat acasă, scor 1-1, împotriva celor de la Wolfes. Grecii au rămas în 10, încă din minutul 29′, după ce Ruben Semedo i-a pus o piedică lui Diego Jota, din poziție de ultim apărător.

Grecii au condus partida, din minutul 54′, prin golul lui El Arabi, pentru doar 13 minute. Neto a egalat, în minutul 67′, prin golul lui Neto.

Wolfsburg a pierdut pe teren propriu, scor 1-2, împotriva celor de la Shakhtar Donetsk, într-o partidă inetidă, cu două lovituri de la 11 metri ratate. Moraies a deschis scorul, cu capul, în minutul 13′. Nemții au egalat, din corner, în minutul 48′, prin John Brooks. Marcos Antonio a adus victoria, cu puțin noroc, printr-o respingere cu capul, după ce mingea trimisă de Maycon a lovit bara transversală.