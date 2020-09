Bogdan Andone a răbufnit: ”Ne tratează ca pe niște sclavi!”

Bogdan Andone a răbufnit după înfrângerea echipei sale.

Astra a pierdut întâlnirea de la Ovidiu cu Viitorul, scor 1-4. Denis Alibec a marcat unicul gol al giurgiuvenilor, din penalty.

Tehnicianul Astrei s-a arătat revoltat de arbitrajul din meciul de la Constanța. Andone este convins că fornația sa a fost privată de o lovitură de la 11 metri.

”N-am făcut nimic din ceea ce am pregătit. Nu am știu să profităm de mingile recuperate în jumătatea adversă. Am primit goluri foarte ușor. Le-am spus, Iancu doar picior stâng, Mățan doar picior drept… dar noi chiar așa am primit golurile. Am dat pe lângă minge, am dat în blocaj, asta e.

E greu de explicat. Trebuie să găsim soluții și să trecem peste această situație. Ne tratează ca pe niște sclavi. Am revăzut faza cu Fatai, a fost penalty. dar cine să ajute o echipă ca Astra?!” a declarat Andone la LookSport.

Rezumatul meciului Viitorul – Astra