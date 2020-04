Acuzele lui Dan Alexa după apariția unor zvonuri în ceea ce îl privește: “Cineva are interesul să creeze presiune”

Antrenorul Rapidului a ținut să lămurească câteva lucruri apărute recent în anumite medii conform cărora ar fi primit reproșuri din partea șefilor echipei giuleștene.

Surse citate de Pro Sport susțin că cei din conducere au fost deranjați de remarcile făcute în această perioadă de tehnicianul instalat la echipă în urmă cu o lună. Profitând și de pauza cauzată de răspândirea coronavirusului, Alexa ar fi vorbit presei despre strategia sa pentru a obține a doua promovare pe banca Rapidului. Aceasta ar cuprinde și câteva transferuri ale unor fotbaliști mai bine cotați cărora șefii să le plătească salarii mari.

Ceea ce nu le-a picat deloc bine oamenilor cu putere de decizie în club. De asemenea laudele la adresa Daniel Pancu nu au picat nici ele bine, mai spun sursele respective. Dan Alexa a ținut însă să dezmintă toate aceste zvonuri:

„Cineva are interesul să creeze această presiune. Eu vorbeam frumos de Pancu și dacă nu l-aș fi cunoscut. Despre transferuri am vorbit la modul general, cine nu și-ar dori nume ca Budescu sau Fabbrini la echipă? Sunt de trei zile în București și am stat numai cu ei. Chiar acum am plecat de la o discuție cu ei și râdeam. Nu suntem certați. De transferuri vom discuta mai multe când vom fi în Liga 1!”, a declarat tehnicianul care încă nu a debutat pe banca trupei din Grant.