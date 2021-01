Vukusic, la un pas de moarte! Drama neștiută a noului atacant de la FCSB

Ante Vukusic (29 de ani), noul atacant al FCSB, a fost la un pas de moarte.

Atacantul croat a fost achiziționat de formația roș-albastră, liber de contract, după plecările lui Sergiu Buş (la Seongnam FC) şi Dennis Man (la Parma).

Noul fotbalist al FCSB-ului a fost la un pas de moarte din cauza problemelor pe care le-a avut în urma unui accident. Atacantul a povestit momentul dificil în cadrul unui interviu.

“Am avut un accident de maşină pe când jucam la Hajduk. Viitoarea mea soţie era alături de mine. Nu conduceam cu viteză, dar am distrus maşina. Eram pe autostradă şi m-am învârtit din cauza gheţii. Am intrat într-un semn de circulaţie şi am resimit dureri la gât şi la spate. Am crezut că a fost doar o lovitură, dar plămânul fusese afectat. Nu am ştiut atunci.

Din cauza asta, mereu aveam probleme la antrenamente, mai ales când mă pregăteam vara. Abia puteam să respir când era foarte cald şi nu puteam să alerg la viteză maximă. Când am jucat în Italia, Elveţia şi Germania, m-am plâns de probleme, dar mi-au spus că e o răceală, apoi că un nerv a fost inflamat. Când am ajuns la Tosno, în Rusia, am avut din nou probleme de la primul antrenament.

Am rămas şocat. Plămânul stâng era sănătos, în timp ce dreptul era afectat şi nu funcţiona cum trebuie. Doctorii mi-au spus că sunt norocos că mai trăiesc. Dacă nu făceam sport şi nu aveam o inimă bună, aş fi fost mort. Aveam 26 de ani şi m-am gândit la retragere din cauza a tot ce păţisem. Dumnezeu m-a ajutat şi am trecut peste.

Au trebuit să scoată aerul care intra în plămânul drept. M-am operat la Moscova, a fost ceva de rutină şi a durat 30 de minute. Au făcut ca bulele de aer să dispară. Am început, gradual, să respir normal. Trebuie să trec prin examinări mai detaliate la plămâni în fiecare an.” a declarat Vukusic pentru siol.net.

În sezonul trecut, Ante Vukusic a marcat 26 de goluri și a dat 8 pase de gol pentru Olimpija Ljubljana.

450.000 de euro este cota sa de piață, potrivit transfermarkt.com.

Croatul a anunțat că vrea să câștige campionatul în România după ce anul trecut a ratat titlul în Slovenia cu Olimpija Ljubljana.