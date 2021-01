Anamaria Prodan primește o nouă lovitură! Dragoș Sârbu anunță: ”Dennis Man ne-a ales pe noi!”

Dragoș Sârbu, impresarul care lucrează pentru frații Becali, anunță că Dennis Man (22 ani) nu va prelungi înțelegerea cu Anamaria Prodan.

După ce internaționalul român a fost vândut la Parma pentru 13 milioane de euro, Gigi Becali şi Anamaria Prodan au intrat în conflict. Patronul de la FCSB a sărit-o din schema transferului, deşi ea este impresarul jucătorului de drept.

Mutarea a fost intermediată de Giovanni Becali, iar latifundiarul din Pipera i-a oferit Anamariei Prodan suma de 100.000 de euro. Aceasta nu a acceptat suma, ea având o înţelegere potrivit căreia va primi 10% din salariul său în cele 4 sezoane la Parma.

Dragoș Sârbu a vorbit despre scandalul momentului în fotbalul românesc. Acesta anunță că Dennis Man nu va prelungi înțelegerea cu Anamaria Prodan și va semna cu firma de impresariat a fraților Becali.

”Referitor la faptul că Man nu va mai vrea să fie impresariat de doamna Anamaria vreau să fac niște precizări. Nu a fost forțat de nimeni. Eu știu că el mai are câteva luni contract cu Anamaria, dar nu mai dorește să își prelungească contractul de reprezentare cu dânsa. Iar, dacă ne-a ales pe noi, atunci ce vină are firma mea? Trăim în democrație.

Și apropo de numele Becali, vreau să vă mai spun ceva. Eu când mă duc în Turcia oamenii mă strigă Becali. Da, ați auzit bine. Mi se spune acolo Becali. Mă mândresc cu acest nume. Nu vreau să intru în niciun scandal, deoarece eu am multă treabă în această meserie și doresc să mă concentrez pe meseria noastră, nu pe scandaluri.

Nu am vrut să intru în nicio polemică cu Anamaria Prodan, dar am văzut că mi-a implicat numele în aceste discuții, după transferul lui Dennis Man la Parma. Eu nu sunt paravanul nimănui. Firma este pe numele meu, iar noi activăm pe PFA. Totul este la vedere, actele sunt ok, totul se fiscalizează, n-am făcut nimic ilegal. Dacă apare și numele Becali, apare pentru că eu aveam nevoie să mă folosesc de acest nume ca și brand.

Nea Giovanni si nea Victor sunt cunoscuți peste tot în lumea asta, iar pe mine mă ajută să mă folosesc ca și brand de numele Becali. Eu am ținut acesta firmă în viață, atunci când domnii Giovanni si Victor erau în pușcărie și tot eu o ajut în continuare cu ce pot. Repet: nu sunt paravanul nimănui.” a declarat Dragoș Sârbu pentru ProSport.