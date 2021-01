Visul lui Gigi Becali, spulberat? Ținta anunțată de Constantin Budescu

Patronul FCSB-ului și-a pus mari speranțe că va face din nou o echipă care să obțină performanțe în Europa.

Iar unul dintre jucătorii care ar fi făcut parte din noul Dream Team roș-albastru este și Constantin Budescu. Doar că fotbalistul Astrei are alte planuri. Își dorește să joace din nou alături de Denis Alibec.

“Vorbesc cu el, am vorbit şi acum după meci, am văzut că s-a accidentat şi am vrut să văd ce s-a întâmplat. I se simte lipsa, era golgheterul echipei, dar mă bucur pentru el că a plecat în Turcia şi acum a marcat.

Tot timpul vreau să joc alături de el, ne înţelegem foarte bine şi poate pe viitor, de ce nu, o să avem şansa să jucăm din nou împreună. Mă bucur că a venit Dan Petrescu la echipă, cred că pot termina între primele 10 echipe“, au fost vorbele lui Budi pentru Look Sport.

Budescu este strâns legat și de Marius Șumudică și îi urează fostului său antrenor să aibă parte și la Rizespor de succesul înregistrat la Gaziantep.

“Cred că o să reuşească, pentru că e un antrenor foarte bun şi a demonstrat asta peste tot pe unde a fost. Nu am vorbit recent despre un eventual transfer în Turcia.

Nu sunt foarte în temă cu ce s-a întâmplat la Gaziantep de a fost nevoit să plece de acolo, dar probabil au fost unele discuţii şi nu au ajuns la un numitor comun“, a încheiat decarul giurgivenilor.