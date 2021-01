Pista turcă revine în actualitate pentru Adrian Mutu! În ce stadiu se află negocierile pentru “Briliant”

Selecționerul naționalei de tineret rămâne în continuare o opțiune pentru mai multe echipe din campionatul Turciei.

Presa turcă a anunțat pentru prima oară în urmă cu aproximativ o lună că nu mai puțin de 5 cluburi l-au ochit pe antrenorul care a împlinit în această lună 42 de ani. Și încearcă să îl convingă să îi lase pe tricolorii mici înaintea turneului final al CE din prima parte a acestui an care va avea loc în Ungaria și Slovenia. Ziariștii de la Hurriyet susțin c ă fostul atacant la naționalei României are o cotă bună după ultimele rezultate avute pe banca selecționatei sub 21 de ani pe care a dus-o la competișia continentală.

Mutu a confimat la un moment faptul că a fost contactat de două echipe din Turcia, iar discuțiile în acest moment se învârt în jurul salariului pe care “Briliantul” ar urma să îl aibă. În cazul în care ar da un răspuns afirmativ, antrenorul aflat la a treia experiență în cariera de tehnician va îngroșa numprul românilor din Superlig. În acest moment, Marius Șumudică o antrenează pe Rizespor, în timp ce Dan Petrescu este la conducerea lui Kayserispor.