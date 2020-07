Viorel Moldovan le răspunde dinamoviștilor! Ce spune despre o posibilă venire la Dinamo

Viorel Moldovan (48 de ani) a explicat care a fost adevăratul motivul care a dus la despărțirea sa de Chindia Târgoviște.

Antrenorul care împlinește astăzi 48 de ani susține că s-a simțit extrem de bine la Târgoviște și ar fi dorit să ducă la final acest sezon, însă oficialii clubului au hotărât că este momentul pentru un șoc la echipă.

„Mi-aş fi dorit să termin sezonul, dar contractul s-a terminat mai repede decât sezonul. S-a luat decizia de a se schimba puţin aerul, de a se crea un şoc la echipă. Am urmărit meciurile şi îmi pare rău că lucrurile nu merg.

M-am simţit minunat la Chindia, au fost momente extraordinare, iar colaborarea cu cei din conducere a fost bună. Nu am niciun regret, nu am ce să-mi reproşez. La începutul sezonului am avut elanul nou-promovatei, am jucat bine, dar problema a fost că n-am reuşit să facem puncte.

Chindia încă trebuie să spere, încă discut cu băieţii şi le spun să spere până la capăt, să nu cedeze, chiar dacă situaţia e foarte dificilă. Ar fi fost cu totul altceva dacă aveam aportul suporterilor şi dacă am fi jucat la Târgovişte. De asemenea, ne-ar fi trebuit în fiecare compartiment câte un jucător de clasă, care să ne ajute, dar n-am reuşit să îi găsim”, a spus Moldovan la Digisport.

Moldovan nu ia în calcul preluarea lui Dinamo, așa cum s-a vehiculat. Tehnicianul este tentat acum de o colaborare în străinătate.

„N-am discutat cu cei de la Dinamo după plecarea de la Târgovişte. Mi-aş dori foarte mult să îmi găsesc un angajament în străinătate. Sunt în discuţii cu mai multe persoane. Prioritatea mea numărul 1 este să plec în străinătate şi doar dacă nu reuşesc asta mă interesează şi Liga 1. E foarte important pentru mine să nu stau şi să-mi găsesc cât mai repede un angajament.

Meciul dintre FCSB şi Dinamo nu are farmecul partidelor de altcândva, având în vedere situaţia din ultima vreme a celor două echipe şi scorul din tur. Dinamo trebuie să încerce să scoată un rezultat pozitiv pentru a-şi întări moralul înainte de finalul sezonului”, a explicat fostul atacant.