Jucătorii lui Dinamo, încă o dată puși la zid! „Sunt depășiți de situație! Doar suporterii mai fac treabă”

Adrian Ropotan (34 de ani), fost jucător la Dinamo, deplânge situația în care a ajuns gruparea din „Ștefan cel Mare” și îi laudă pe suporterii pentru sprijinul financiar pe care îl acordă echipei.

Fostul campion cu Dinamo în sezonul 2006-2007 îi critică în schimb pe fotbaliștii alb-roșii, despre care spune că sunt depășiți de situația de la club.

„Nu se aștepta nimeni să ajungă Dinamo în asemenea situație, dar vremurile sunt schimbătoare și e o perioadă foarte grea pentru Dinamo. Pe zi ce trece se anunță n investitori și singurii care fac treabă sunt suporterii. E greu să ajungi la nivelul la care era Dinamo doar din ceea ce fac suporterii și nu e ok.

Adi Mihalcea e o variantă bună, dar are nevoie de continuitate, de jucători, are nevoie ca jucătorii de la Dinamo să realizeze la ce echipă sunt și că locul din clasament nu e ok. E dinamovist, se vede că este implicat, dar trebuie să ai și material cu care să poți lucra. Nu aș vrea să dau în jucători, dar vorbim statistic și asta e realitatea. Sunt niște jucătorii la Dinamo care sunt depășiți de situație”, a spus Adrian Ropotan, la ProSport.

Ropotan și-a început cariera la Dinamo. Acesta a făcut pasul către echipa mare în 2009, iar după doi ani și jumătate a semnat cu Dinamo Moscova. A mai trecut în carieră pe la Tom Tomsk, Volga, Qabala, Petrolul Ploiești, Pandurii Târgu Jiu, Hatta și Concordia Chiajna.