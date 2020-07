Vintilă îl contrazice pe Gigi Becali după pasul fals făcut de FCSB: “Îi felicit pe jucători pentru atitudine”

Antrenorul vicecampioanei a fost mulțumit de felul cum jucătorii au reacționat în momentul în care echipa a rămas în 10 jucători.

Asta în ciuda faptului că patronul a acuzat chiar lipsa de atitudine a roș-albaștrilor care mai au doar șanse matematice pentru titlu.

“Astăzi am avut un joc special am rămas în 10 din primele minute, am făcut risipă de efort. A fost un joc pe contre, am avut ocaziile mai mari, dar până la urmă ăsta e fotbalul. Trebuie să ne pregătim pentru următorul joc.

Ei după acest joc vor înțelege ce au de făcut pe viitor, sunt tineri și trebuie să învețe din asemenea momente. Trebuie să lași la o parte orgoliile și trebuie să te sacrifici pentru echipă. Vreau să îi felicit pentru atitudine, puteam câștiga pe final”, a spus tehnicianul celor de la FCSB la sfârșitul meciului cu FC Botoșani.

Iar Vintilă nu a fost pe aceeași lungime de undă cu Gigi Becali nici în privința prestației lui Adrian Petre. Dacă latifundiarul din Pipera e deranjat de lipsa de eficiență a vârful venit din Danemarca, antrenorul cere răbdare pentru fotbalistul naționalei de tineret.

“Nu cred că ducem lipsă de un număr 9, îl am pe Adi Petre care pune presiune pe fundașii adverși, face spații pentru colegi. Trebuie să avem răbdare și încredere în potențialul lui.

Miercuri avem returul de cupă cu Dinamo, trebuie să învățăm din acest meci, trebuie să fim mai pragmatici pentru că atunci când rămâi în 10 e mai mult de alergat”, a mai precizat antrenorul de la FCSB.

