Vintilă, cu capul în pământ: ”Nu sunt Guardiola! Asta e viața”

Bogdan Argeș Vintilă a vorbit despre situația complicată de la FCSB.

Formația roș-albastră a remizat cu FC Botoșani, scor 1-1, iar șansele la titlu sunt infime.

FCSB nu a câștigat niciun meci în play-off de la reluarea sezonului, însă tehnicianul roș-albaștrilor speră să obțină calificarea clubului din Capitală în cupele europene.

”Când am venit la acest club am știut la ce mă înham. E normal ca atunci când muncești și nu ai reușit să îți vină tot felul de presiuni și cuvinte care poate nu sunt adevărate tot timpul și nu la locul lor. Dar eu am venit cu inima deschisă, într-o situație foarte grea și mi-am văzut de treabă.

Cu ajutorul jucătorilor, că nu am făcut eu toată treaba, ei au muncit, au suferit și împreună am ajuns aici. Dar nu sunt nici eu Guardiola, nu le știu pe toate și poate mai învăț și eu din această experiență și trebuie, până la urmă, să o ducem la final cu o participare în cupele europene.

Sunt ambițios, mie îmi plac provocările, e o situație cu care nu m-am mai întâlnit și mă provoacă să îmi meargă mintea, să găsesc soluții și să fac cumva încât lucrurile să meargă. Până când se poate. Când nu se mai poate, asta e viața. Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul să fie lăudat. Asta e viața. Știu că voi fi luat în voleuri, dar nu-i nicio problemă.” a declarat Vintilă.

Situația de la FCSB, prin ochii lui Anghel Iordănescu

