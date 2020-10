Vine ora revanșei! Când se va juca meciul Simona Halep – Amanda Anisimova, la Roland Garros

Organizatorii Openului Franței au stabilit programul pentru ziua de vineri.

Meciul dintre Simona Halep (locul 2 WTA) și Amanda Anisimova (29 WTA) va începe în jurul orei 14:00, pe arena ‘Philippe-Chatrier’, după încheierea partidei Casper Ruud – Dominic Thiem, programată de la ora 12:00.

🇷🇴Simona Halep vs 🇺🇸Amanda Anisimova – Around 13:00 Event time, 14:00 Rou, 7am US EDT. #RG20 #RolandGarros pic.twitter.com/2K1AJfF0c2

Simona Halep are o serie impresionantă de victorii (16) și este favorită să câștige Roland Garros 2020.

Până acum, constănțeanca le-a eliminat pe Sara Sorribes Tormo (6-4, 6-0) și Irina Begu (6-3, 6-4).

Amanda Anisimova a cedat doar patru game-uri până acum, în primele două tururi (6-2, 6-0 cu Tamara Korpatsch și 6-2, 6-0 cu Bernarda Pera).

Hard → Clay

Amanda Anisimova is into Round 3 for the second straight Grand Slam. #RolandGarros pic.twitter.com/Wq3kmYMMKr

